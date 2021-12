জামশেদপুর, 5 ডিসেম্বর : পাঁচ গোলের ধাক্কা কাটিয়ে জয়ের সরণিরতে ফিরতে মরিয়া এটিকে মোহনবাগান (ATK Mohun Bagan looks back to winning way against Jamshedpur FC)। সোমবার তাদের প্রতিপক্ষ জামশেদপুর এফসি। পরপর দু'ম্যাচে দাপুটে জয়ের পরে তৃতীয় ম্যাচে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন মুম্বই সিটি এফসি'র বিরুদ্ধে ভেঙে পড়ে সবুজ-মেরুনের রক্ষণ। আইল্যান্ডারদের বিরুদ্ধে এই ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণে বাগান কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস বলছেন, "কোনও অজুহাত দিতে চাই না। আমি মনে করি ওই ম্যাচে মুম্বই সিটি আমাদের সব বিভাগে টেক্কা দিয়েছে। তবে রেফারিদের পারফরম্যান্স অস্বস্তি দিয়েছে।"

একইসঙ্গে তিনি যোগ করেছেন, "দীর্ঘদিন কলকাতায় কোচিং করাচ্ছি। এমন ঘটনা এখানে হামেশাই ঘটে থাকে। প্রথম গোল করার পর দ্বিতীয় গোলটি মুম্বই হ্যান্ডবল থেকে করেছিল। দীপক টাঙরিকে রেফারি লাল কার্ড দেখালেন কিন্তু মুর্তাদা ফলকে নয়। চতুর্থ গোল আবার অফসাইড। তবে আমি আবার বলব মুম্বই সিটি আমাদের টেক্কা দিয়েছিল।"

প্রতিপক্ষ জামশেদপুর এফসি প্রথম ম্যাচে এসসি ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে ড্র করেছিল। শেষ ম্যাচে হায়দরাবাদ এফসির বিরুদ্ধেও 1-1 ড্র করেছে ইস্পাত নগরীর দলটি। তাই প্রতিপক্ষ সম্পর্কে সমীহ হাবাসের গলায়। নেরিজাস ভাল্সকিসদের বিরুদ্ধে নামার আগে দলের তিনটি ম্যাচের পারফরম্যান্স কাটাছেঁড়া করেছেন সবুজ-মেরুনের স্প্যানিশ হেডস্যার। পরিসংখ্যান বলছে, হাবাসের দল যে পরিমাণ গোলের সুযোগ তৈরি করছে, তা বাস্তবায়িত হওয়ার শতকরা হিসেব তলানিতে। তার ওপর মুম্বই ম্যাচের পারফরম্যান্সের পুনরাবৃত্তি হলে বিপর্যয়ের শঙ্কা বাড়বে। তাই জামশেদপুর এফসিকে সমীহ করে হাবাস বলছেন, "আমি ওদের কোচকে শ্রদ্ধা করি। খুব ভালো কোচ। লড়াইটা কঠিন এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হবে। আমি কোনও ব্যক্তি বিশেষকে নিয়ে বলতে চাই না। ওদের দলে বিদেশি এবং ভারতীয় ফুটবলারদের মান যথেষ্ট ভাল। জামশেদপুর প্রতিপক্ষ হিসেবে কঠিন এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছুড়ে দেবে।"

তবে হাবাসকে চিন্তার কাঁটায় স্বস্তি দিচ্ছে ডিফেন্ডার তিরির সুস্থ হয়ে ওঠা। কারণ তিরিকে না পাওয়ায় রক্ষণের কঙ্কালসার ছবিটা আরও স্পষ্ট হয়েছে মুম্বই ম্যাচে। তিরিকে না পাওয়া গেলে কার্ল ম্যাকহিউ, প্রীতম কোটাল, শুভাশিস বসুদের নিয়ে বিশেষ অনুশীলন করে রেখেছিলেন হাবাস। তবে ফিজিওরা তিরির বিষয়ে আশ্বস্ত করায় সবুজ-মেরুন কোচের চিন্তা কমেছে। হাবাস জানালেন, তিরিকে পাওয়া যাবে। কুড়ি জনের দলে থাকবে (Tiri is ready to back to 20 men squad)। তাই বলাই যায় মুম্বই ম্যাচের ধাক্কা সরিয়ে জয়ের খোঁজে এটিকে মোহনবাগান ৷