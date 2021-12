ফতোরদা, 11 ডিসেম্বর : 18 মিনিটের মাথায় লিস্টন কোলাসোর গোলের এগিয়ে গিয়েছিল হাবাসের দল (Liston Colaco scores for ATK Mohun Bagan) ৷ মনে হচ্ছিল হারের ধাক্কা কাটিয়ে সুদিন ফিরছে বাগানে ৷ কিন্তু বিরতির এক মিনিট আগে সেই অ্যাডভান্টেজ হারায় এটিকে মোহনবাগান । ভ্লাদিমির কোমানের জোরাল কোনাকুনি শটে হার মানেন অমরিন্দর সিং (Vladimir Koman equalises just before half time for Chennaiyin FC)। শনিবাসরীয় ফতোরদায় এটিকে মোহনবাগান-চেন্নাইয়িন এফসি ম্যাচ শেষ হল 1-1 গোলে (ATK Mohun Bagan vs Chennaiyin FC ends to a draw) ৷

পরপর দু'ম্যাচে হারের ধাক্কা সামলে চেন্নাইয়িন এফসি'র বিরুদ্ধে পুরো পয়েন্ট পেতে চেয়েছিলেন আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। দিনের শেষে তা পূরণ হয়নি বটে, তবে এদিন খালি হাতে ফেরেনি বাগান। চোট সারিয়ে মরশুমে প্রথমবার একাদশে শুরু করলেন তিরি। তাঁর উপস্থিতিতে সবুজ-মেরুন রক্ষণ আগের তুলনায় আঁটোসাঁটো হলেও এখনও খামতি রয়ে গিয়েছে। আক্রমণভাগে হুগো বুমোস এবং রয় কৃষ্ণার বোঝাপড়ায় এটিকে মোহনবাগানের সাফল্য লুকিয়ে থাকলেও গত কয়েক ম্যাচে ফরাসি মিডফিল্ডার প্রতিপক্ষ রক্ষণের জালে দিগভ্রষ্ট হচ্ছেন বারংবার। ফলে শুধু রয় কৃষ্ণা নন, মনবীর সিং কিংবা লিস্টন কোলাসোরাও নিষ্প্রভ ৷

আরও পড়ুন : SC East bengal vs Kerala Blasters : সমস্যার কথা মেনে কেরালার বিরুদ্ধে তিন পয়েন্টে চোখ লাল-হলুদ কোচের

শনিবার চেন্নাইয়িন এফসি'র মাঝমাঠে এডুইন বংশপাল, ম্যাচের সেরা অনিরুদ্ধ থাপা, কোমানরা দাপিয়ে বেড়ালেন। পাশাপাশি রহিম আলি, জেরিদের নামও করতে হবে অবশ্যই। সবমিলিয়ে ডানা মেলতে পারেনি সবুজ-মেরুন। মনবীর সিং, আশুতোষ মেহেতা, জনি কাউকো ব্যর্থ। তাঁদের নিষ্প্রভ দেখেও কেন ডেভিড উইলিয়ামস-প্রবীর দাসদের নামালেন না হাবাস, তা বোধগম্য হল না। হারের হ্যাটট্রিক এড়িয়ে হাবাস হয়তো সান্ত্বনা পেতে পারেন, কিন্তু দলে বেশকিছু খামতি রয়েছে। যা শুধরে নিতে না পারলে মেরিনার্সদের সাবলীল বয়ে চলায় বাধা আসতে থাকবে বারবার। 5 ম্যাচে 7 পয়েন্ট নিয়ে আপাতত ছ'য়ে হাবাসের দল ৷