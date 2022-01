পানাজি, 7 জানুয়ারি : শেষ মুহূর্তে গোল হজম করে জয়ের হ্যাটট্রিক হাতছাড়া হয়েছে গত ম্যাচে। হাতছাড়া হয়েছে পয়েন্ট টেবিলের মগডালে ওঠার সুযোগ। 48 ঘণ্টার ব্যবধানে ফের ম্যাচে এটিকে মোহনবাগানের। প্রতিপক্ষ ওড়িশা এফসি (ATK Mohun Bagan will take on Odisha FC tomorrow)। প্রথম তিনে ঢুকে পড়ার সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজি নন সবুজ-মেরুন কোচ জুয়ান ফেরান্দো। তবে তাঁর পরিকল্পনা রূপায়ণে কাঁটা দলের চোট-আঘাত।

কার্ল ম্যাকহিউ হায়দরাবাদ ম্যাচে চোট পেয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন। আপাতত বিপদ কাটলেও চিকিৎসকরা আরও 48 ঘণ্টা দেখার পর সিদ্ধান্ত নিতে চান। এছাড়াও অভিলাষ পাল, অমরিন্দর সিং, দীপক টাংরি-সহ দলের আরও বেশ কয়েকজনের চোট-আঘাত রয়েছে। সকলকে ম্যাচ ফিট করে তুলতে চেষ্টার ত্রুটি রাখছেন না ফিজিওরা ৷ দীপক টাংরির বদলে লেনি রডরিগেজ কার্যকরী হবেন কি না, তা দলের ফুটবলারদের সামগ্রিক ফিটনেসের উন্নতির উপর নির্ভর করবে। চোট-আঘাতের পাশাপাশি হুগো বুমোসের কার্ড সমস্যা সবুজ-মেরুন হেডস্যারের চিন্তা বাড়াচ্ছে। ফরাসি মিডফিল্ডার চারটি হলুদ কার্ড দেখে ওড়িশা ম্যাচে মাঠের বাইরে। এই অবস্থায় অনেক দিন পরে একাদশে রয় কৃষ্ণা-ডেভিড উইলিয়ামস জুটিকে দেখার সম্ভাবনা (ATK Mohun Bagan depend on Roy Krishna and David Williams for three points against Odisha FC)।

কলিঙ্গদের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে ফেরান্দো বলেন, "এখনও প্রথম একাদশ গড়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়নি। আমরা একটি পরিকল্পনা করেছি। দেখা যাক কি হয় ? পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা সেরা দল বেছে নেব ৷" চলতি আইএসএলের প্রথম থেকে রক্ষণের দূর্বলতা এটিকে মোহনবাগানের সবচেয়ে বড় চিন্তা। শেষ ম্যাচেও তা দূর হয়নি। সন্দেশ ঝিঙ্গানকে ফিরিয়ে এনে তা সামাল দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। তবে ওড়িশা ম্যাচে সন্দেশ খেলতে পারবেন না। তাই তিরি এবং প্রীতম কোটাল জুটির কাঁধে ওড়িশার আক্রমণ রক্ষার ভার। সবুজ মেরুন হেডস্যার বলছেন, "আমরা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেষ্টা করছি। অবশ্যই উন্নতি প্রয়োজন। চোট-আঘাত সমস্যা সেই উন্নতির পথে বাধা ৷ তবে আমি দলের উপর বিশ্বাস রাখছি।"

আরও পড়ুন : ATK Mohun Bagan vs Hyderabad FC : দ্রুততম গোল উইলিয়ামসের, তবু জয় হাতছাড়া বাগানের

প্রতিপক্ষ ওড়িশা এফসি'কে নিয়ে সমীহের সুর মেরিনার্সদের সাজঘরে (Juan Ferrando respects Odisha FC before face off)। ওড়িশাকে কঠিন প্রতিপক্ষ মনে করে স্প্যানিশ হেডস্যার বলছেন, "ওড়িশা মরশুমটা দারুণভাবে শুরু করেছে। পুরো 90 মিনিট আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। উদাহরণ হিসেবে মুম্বই এফসি'র বিরুদ্ধে ওদের ম্যাচ আমাদের মাথায় রাখতে হবে। তাই হালকাভাবে দেখার কোনও সুযোগ নেই।"