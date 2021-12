কলকাতা, 18 ডিসেম্বর : টানা চার ম্যাচে জয়ের দেখা নেই ৷ আইএসএলে হঠাৎই যেন নিস্তেজ গতবারের রানার্স এটিকে মোহনবাগান ৷ পয়েন্ট খোয়াতে খোয়াতে লিগ টেবিলে ছ'য়ে নেমে গিয়েছে সবুজ-মেরুন ৷ সেই পয়েন্ট খোয়ানোর ধাক্কায় এটিকে মোহনবাগানের কোচের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল আন্তোনিও লোপেজ হাবাসকে (Antonio Lopez Habas has been removed as ATK Mohun Bagan Coach)। পরিবর্তে আপাতত দায়িত্ব সামলাবেন সহকারী কোচ ম্যানুয়েল কাসকালানা (Manuel Cascallana takes charge as interim manager)।

শুরুটা দারুণ করেও পর পর দু'ম্যাচে হার এবং জোড়া ড্র'য়ে এটিকে মোহনবাগানের অন্দরে ভারসাম্য যে বিঘ্নিত হয়েছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তারই জেরে দু'বারের আইএসএল জয়ী কোচকে সরিয়ে দেওয়া হল। প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে এদিন স্প্যানিশ কোচকে ছেড়ে দেওয়ার কথা জানানো হয় এটিকে মোহনবাগানের তরফে।

আইএসএলে সবচেয়ে সফল কোচের ছক এই মরসুমে বারংবার ধরা পড়ে যাচ্ছিল। তাছাড়া গতবছর আইএসএল ট্রফি জিততে না পারা এবং চলতি মরসুমে এএফসি কাপের ব্যর্থতা ৷ সবমিলিয়ে ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ছিল। মাঝে দলের পারফরম্যান্স গ্রাফ নীচের দিকে যাওয়া নিয়ে প্রশ্নের মুখেও পড়তে হয়েছে হাবাসকে। শেষ ম্যাচে বেঙ্গালুরুর এফসি'র বিরুদ্ধে দু‘বার এগিয়ে গিয়েও জয় হাতছাড়া করার ফলে ম্যানেজমেন্টের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে।

হাবাস নিজেও বলেছিলেন পারফরম্যান্স উন্নত না হলে শেষ চারে জায়গা পাওয়া কঠিন হবে। সন্দেশ ঝিঙ্গান চলে যাওয়ার পরে তাঁর বিকল্প না পাওয়ায় দলের রক্ষণে প্রভাব পড়েছে। এমতাবস্থায় 21 ডিসেম্বর পরবর্তী ম্যাচের আগে দ্রুত দলের হাল ফেরানোর কঠিন চ্যালেঞ্জ রয় কৃষ্ণাদের সামনে। হাবাসের সরে যাওয়ায় পরিস্থিতি লন্ডভন্ড সবুজ-মেরুনে।