কলকাতা, 20 ডিসেম্বর : সব ঠিকঠাকই ছিল, সোমবারের সন্ধেয় কেবল সিলমোহর পড়ল ৷ এটিকে মোহনবাগানের কোচের হটসিটে আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের ছেড়ে যাওয়া জুতোয় পা গলালেন জুয়ান ফেরান্দো (ATK Mohun Bagan appoints Juan Ferrando as new head coach)। এফসি গোয়ার কোচের পদ থেকে তাঁর সরে দাড়ানোর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সবুজ-মেরুনের কোচের চেয়ারে সরকারিভাবে বসলেন বার্সেলোনার এই কোচ। রয় কৃষ্ণা, হুগো বুমোসদের নয়া হেডস্যার জুয়ান ফেরান্দো বলছেন, "প্রথমদিন থেকে আমি আমার ১১০ শতাংশ দেব। যাতে সেরা উপভোগ্য ফুটবল উপহার দিতে পারে ছেলেরা। সমর্থকরাও যাতে আনন্দিত হতে পারে। দলের ভাল ফলাফলের জন্য ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যেতে চাই।"

গোয়া ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে ফেরান্দো মাঝপথেই সম্পর্ক ছিন্ন করায় বাই-আউট ক্লজের মোটা অঙ্কের টাকা দিয়েই বছর চল্লিশের ফেরান্দোকে কোচ করল সবুজ-মেরুন ম্যানেজমেন্ট ৷ এদিকে হাবাসের পদত্যাগের পর মঙ্গলবার নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে প্রথম খেলতে নামছে বাগান (ATK Mohun Bagan will take on North East United on Tuesday)। পর পর চার ম্যাচে জয় নেই গত মরশুমের রানার্সদের। সেই ব্যর্থতার জেরেই হাবাসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে ম্যানেজমেন্ট। কঠিন সময়ে দায়িত্ব নিয়েছেন সহকারী দুই কোচ ম্যানুয়েল কাসকালানা এবং বাস্তব রায়। হাবাসের অনুপস্থিতি সমস্যা করবে না বলেই সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি বাস্তবের। তিনি বলেন, "দলের সকলেই পেশাদার ফুটবলার। তাই সমস্যা হবে না।"

আরও পড়ুন : Antonio Habas Steps Down : ব্যর্থতার দায়ে বাগানের কোচের পদ থেকে সরানো হল হাবাসকে

আপাতত ছয় ম্যাচ খেলে সাত নম্বরে রয়েছে এটিকে মোহনবাগান। এখনও প্লে-অফে পৌঁছনোর আশা রয়েছে বলে মনে করেন বাস্তব। তিনি বলেন, "কোচ হিসেবে আমাদের কাজ দলের ফুটবলারদের অনুপ্রাণিত করা। ফুটবলাররা নিজেদের সেরাটা দেওয়ার জন্য মুখিয়ে রয়েছে। তাই আমরা প্লে অফের ব্যাপারে আশাবাদী।" একইভাবে নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডকে যথেষ্ট সমীহ করছেন বাস্তব। এসসি ইস্টবেঙ্গলকে হারানোয় খালিদ জামিলের দলকে এগিয়ে রাখছেন এটিকে মোহনবাগান সহকারী কোচ।