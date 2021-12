পানাজি, 15 ডিসেম্বর : চেনা ছন্দে নেই এটিকে মোহনবাগান। পরিচিত মেজাজে পাওয়া যাচ্ছে না রয় কৃষ্ণাকেও। পরপর দু'ম্যাচ হারের পর চেন্নাইয়িন এফসি'র বিরুদ্ধে ড্র করেছে আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের দল। তাই বৃহস্পতিবার বেঙ্গালুরু সুনীল ছেত্রীদের বিরুদ্ধে জয়ে ফিরতে মরিয়া সবুজ-মেরুন ব্রিগেড (ATK Mohun Bagan aims to back on winning track against Bengaluru FC)। ছন্দে না থাকলেও দলের স্ট্রাইকার রয় কৃষ্ণার পাশেই দাঁড়াচ্ছেন এটিকে মোহনবাগান কোচ (Antonio Habas backs Roy Krishna despite of his off form)। তিনি বলেন, "রয় আমদের দলের অন্যতম সেরা ফুটবলার। সবসময় স্ট্রাইকাররা গোল পাবে এমনটা নাও হতে পারে। তবে ওর প্রতি আমার বিশ্বাস অটুট।"

একইসঙ্গে দল পুরোপুরিভাবে ফিজিয়ান স্ট্রাইকারের উপর নির্ভর করছে না বলে সাফ জানিয়ে দিলেন হাবাস। বেঙ্গালুরু অধিনায়ক সুনীল ছেত্রীর প্রসঙ্গ টেনে হাবাস বলেন, "ভারতীয় ফুটবলে সুনীল কিংবদন্তি। তরুণ ফুটবলারদের কাছে ও একটা উদাহরণ তৈরি করেছে। তবুও বেঙ্গালুরু দলটা কিন্তু পুরোপুরি ওর উপর নির্ভরশীল নয়। ফুটবল দলগত খেলা। রয় বা সুনীলের সেখানে এক আধটা দিন খারাপ যেতেই পারে। তবে দলের ব্যর্থতার জন্য সমস্ত দায় ওঁদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার কোনও মানেই হয় না।"

শুধু তিন পয়েন্ট পাওয়াই নয়, দলের ধারাবাহিকতার দিকে বিশেষ ভাবে নজর দিচ্ছেন হাবাস। তিনি বলেন, "কে কোন জায়গায় রয়েছে তা আইএসএলের ম্যাচে প্রভাব ফেলে না। সব ম্যাচেই আলাদা। প্রথম 30-40 মিনিট ভাল খেলতে না পারলেও গোল করে ফের যদি ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ হারাতে হয় তবে তাকে ধারাবাহিকতা বলে না। জেতা-হারা অনেক পরের ব্যাপার। ধারাবাহিকতা বজায় রাখাটাই আসল।" পাশাপাশি প্রথম পর্বে অন্তত প্রথম চারে শেষ করাই লক্ষ্য এটিকে মোহনবাগান কোচের।

হাবাস বলেন, "এখনও অনেক পয়েন্টের খেলা বাকি রয়েছে। 2019 সালে চেন্নাইয়িন পরপর ম্যাচ হারলেও দু'নম্বরে লিগ শেষ করেছিল। তারপর ফাইনাল খেলেছিল। আমরাও রোজই উন্নতির চেষ্টা করছি। এটা লম্বা একটা লিগ। এখনও অনেক কিছুই হতে পারে। আমরা প্রথম পর্ব যতোটা ভালভাবে শেষ করা যায় সেটাই চেষ্টা করব। তবে আমাদের লক্ষ্য থাকবে প্রথম পর্ব চারে শেষ করা।"