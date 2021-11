পানাজি, 28 নভেম্বর : ডার্বি অতীত। এটিকে মোহনবাগানের সামনে এবার গতবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই সিটি এফসি (ATK Mohun Bagan will take on Mumbai City FC on Wednesday)। 1ডিসেম্বর আইল্যান্ডারদের বিরুদ্ধে চলতি আইএসএলের তৃতীয় ম্যাচ খেলবে আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের (Antonio Lopez Habas) ছেলেরা। শনিবার ডার্বি জিতে পরদিন পুরো স্কোয়াডকে ছুটি দিয়েছিলেন হাবাস। তবে ডার্বি জয়ের রেশ এখনও ভালই রয়েছে সবুজ-মেরুনে। যা দলের পঞ্জাব স্ট্রাইকার মনবীর সিং'য়ের (Manvir Singh) কথাতেই পরিষ্কার ৷

মনবীর গত মরসুমেও ডার্বিতে গোল করেছিলেন। ফের ডার্বিতে গোল করে উচ্ছ্বসিত জাতীয় দলের স্ট্রাইকার (Manvir Singh delighted to score in Derby) ৷ তাঁর কথায়, "ডার্বিতে গোল করার আনন্দই আলাদা। তবে দিনের শেষে দল জিতেছে এটাই বড় কথা। গত মরসুমের মত এবারও শুরুটা ভাল হয়েছে। এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। প্রথম ম্যাচের তুলনায় দ্বিতীয় ম্যাচে খেলার উন্নতি হয়েছে আমাদের। ডার্বিতে গোল হজম না করে জিতে ফিরেছি।" বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আরও বড় ব্যবধানে জয় শনিবার তিলক ময়দানে ফেলে এসেছে এটিকে মোহনবাগান ৷ যদিও তা নিয়ে সবুজ-মেরুন ফুটবলারদের মাথাব্যথা নেই।

পঞ্জাব স্ট্রাইকার বলছেন, "ডার্বিতে কত গোলে জিততে পারতাম সেটা ভেবে লাভ নেই। তিন পয়েন্টটাই আসল। ডার্বি এখন অতীত। আমাদের লক্ষ্য এখন মুম্বই সিটি এফসি ম্যাচ। ফের একটা কঠিন ম্যাচ খেলতে যাচ্ছি। শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জয়ই পাখির চোখ। সেই ম্যাচেও গোল করতে চাই।" হাবাস ফুটবলারদের একটি করে ম্যাচ ধরে এগোনর কথা বলেছেন। আর সেটা মেনেই ফুটবলাররা তাঁদের লক্ষ্য সাজাচ্ছেন।

প্রথমবার কলকাতা ডার্বিতে নেমে গোল করে উচ্ছ্বসিত লিস্টন কোলাসো (Liston Colaco)। ম্যাচের 24 মিনিটে হুগো বুমোসের বাড়ানো প্রায় পঞ্চাশ গজের ডিফেন্স চেরা পাস ধরে গোল লিস্টনের। হায়দরাবাদ এফসি'র প্রাক্তনী বলেছেন, "প্রথম ম্যাচের গোলে তৃপ্তি পেয়েছিলাম। আর ডার্বির গোলে স্বপ্নপূরণ হল। ডার্বির গোল আমি সমর্থকদের উৎসর্গ করতে চাই।" মনবীরের মত লিস্টনের চোখও এখন মুম্বই সিটি এফসি ম্যাচ। গোল করলেও গোল নষ্টের বিষয়টি নিয়েও চিন্তিত লিস্টন। তাই পরবর্তী ম্যাচগুলোতে সুযোগ হাতছাড়া না করার শপথ নিচ্ছেন 23 বছরের স্ট্রাইকার ৷ আর দলের এই আত্মবিশ্লেষণই হাবাসের দলের সাফল্যের চাবিকাঠি।