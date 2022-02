কলকাতা, 22 ফেব্রুয়ারি : টুইটারে ঋদ্ধিমান সাহার পোস্ট করা স্ক্রিনশট ঘিরে গত কয়েকদিনে ঝড় বয়ে গিয়েছে দেশের ক্রিকেটমহলে ৷ তাদের চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটারকে সাংবাদিক হুমকির ঘটনায় চুপ করে বসে নেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডও ৷ ইতিমধ্যেই পুরো ঘটনায় পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বিসিসিআই-এর তরফে ৷ কিন্তু কোনওভাবেই তাঁকে হুমকি দেওয়া সাংবাদিকের নাম প্রকাশে ইচ্ছুক নন বঙ্গ ক্রিকেটার ৷ তিনি কারও ক্ষতি চান না, মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় স্পষ্ট জানালেন ঋদ্ধি (Wriddhiman Saha says that he does not want to harm anyone) ৷

এদিন বিকেলে একাধিক টুইটে পুরো ঘটনায় তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করেন জাতীয় দলের জার্সিতে 40টি টেস্ট খেলা ক্রিকেটার ৷ প্রথম টুইটে ঋদ্ধি লেখেন, "ঘটনাটি আমায় ভীষণভাবে আঘাত করেছিল, রেগেও গিয়েছিলাম ৷ ওইরকম আচরণকে প্রশ্রয় দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলাম না ৷ আর কেউ যাতে এমন পরিস্থিতির শিকার না-হয় তাই আমি চ্যাটটি জনসমক্ষে আনার সিদ্ধান্ত নিই ৷"

দ্বিতীয় টুইটে আবার 'সুপারম্যান' লেখেন, "কারও কেরিয়ার শেষ করার অভিপ্রায় আমার নেই ৷ কারও ক্ষতি আমি চাই না ৷ মানবিকতার খাতিরে এবং সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকের পরিবারের কথা ভেবে আমি এই মুহূর্তে তাঁর নাম প্রকাশ করব না (Wriddhiman Saha refuses to disclose the name of accused journalist) ৷ কিন্তু ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে চুপ থাকব না আমি ৷" কঠিন সময়ে তাঁর পাশে যারা দাঁড়িয়েছেন, তৃতীয় টুইটে তাদের ধন্যবাদও জানিয়েছেন 'পাপালি' ৷

আরও পড়ুন : Board Official On Wriddhi Controversy : ঋদ্ধির ঘটনায় পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের আশ্বাস বোর্ডের

এদিকে মঙ্গলবার ঋদ্ধিমানকে সাংবাদিক হুমকির ঘটনায় কড়া নিন্দা করেছে ইন্ডিয়ান ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (Indian Cricket Association) ৷ এক বিবৃতিতে আইসিএ সভাপতি অশোক মালহোত্রা জানিয়েছেন, সাহার সঙ্গে যা ঘটেছে তা কোনওমতেই গ্রহণযোগ্য নয় ৷ তবে দ্রুত ঘটনায় বিসিসিআই-এর হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে আইসিএ ৷