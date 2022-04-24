Sachin Turns 49 : জীবনের বাইশ গজে 49 নট-আউট, জন্মদিনে শুভেচ্ছায় ভাসলেন 'লিটল মাস্টার'
Sachin Turns 49 : জীবনের বাইশ গজে 49 নট-আউট, জন্মদিনে শুভেচ্ছায় ভাসলেন 'লিটল মাস্টার'
মুম্বই, 24 এপ্রিল : 664 ম্যাচ, 34 হাজার 357 রান, 100টি শতরান ৷ এহেন রাজকীয় আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের পর তাঁকে গ্রহের সেরা ব্যাটার বললে মোটেই অত্যুক্তি হয় না ৷ গ্রহের সেই সেরা ব্যাটার সচিন রমেশ তেন্ডুলকর জীবনের বাইশ গজে এবার অর্ধশতরানের দোরগোড়ায় ৷ রবিবার 49 পূর্ণ করে পঞ্চাশে পা দিলেন আসমুদ্র-হিমাচলের বল্গাহীন আবেগের আরেক নাম ৷ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সাম্মানিক মেন্টর পদে আসীন 'লিটল মাস্টার' নিয়মের যাঁতাকলে এখন দলের সঙ্গে জৈব সুরক্ষা বলয়ে ৷ তাতে কী ? প্রাক্তন সতীর্থ, সমসাময়িক তারকা, আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি, অন্যান্য দেশের ক্রিকেট বোর্ডের পাঠানো শুভেচ্ছা সচিন গ্রহণ করলেন জৈব বলয়ে থেকেই (Wishes poured on Sachin Tendulkar as the legend turns 49 today) ৷
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Happy birthday to a living legend!— cricket.com.au (@cricketcomau) April 24, 2022
Sachin Tendulkar's only ODI ton in Australia came, of course, in a final.
সচিনকে 'জীবন্ত কিংবদন্তি' আখ্যা দিয়ে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া সেদেশে তাঁর একমাত্র ওডিআই শতরানের ভিডিও এদিন শেয়ার করে ৷ 2008 ভিবি সিরিজের ফাইনালে যেটি এসেছিল সচিনের ব্যাট থেকে ৷
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(1/3) Happiest birthday to arguably India's most loved sportsperson, @sachin_rt. No other athlete has had the kind of positive impact you made on a nation and its citizens. Your almost mythical talent coupled with the quiet determination which was evident in your every— Abhinav A. Bindra OLY (@Abhinav_Bindra) April 24, 2022
অলিম্পিকে সোনাজয়ী শুটার অভিনব বিন্দ্রা মাস্টার ব্লাস্টারকে শুভেচ্ছাবার্তায় লিখলেন, "তর্কাতীত ভাবে দেশের সবচেয়ে প্রিয় ক্রীড়া ব্যক্তিত্বকে জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা ৷ আর কোনও অ্যাথলিট একটা রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের মানুষের উপর এত ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে বলে মনে হয় না ৷"
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A true legend & an even better human being. Wish you a very happy birthday @sachin_rt. God bless! pic.twitter.com/FPJQmZwm40— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) April 24, 2022
2011 বিশ্বজয়ের অন্যতম নায়ক গৌতম গম্ভীর লিখলেন, "একজন সত্যিকারের কিংবদন্তি ৷ আর মানুষ হিসেবে তো তুলনাহীন ৷ সচিন রমেশ তেন্ডুলকরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা ৷" আইসিসি আবার বোলার হিসেবে উইকেট নিতে পটু সচিনের প্রায় চার মিনিটের একটি ভিডিও প্রকাশ করে তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছে ৷
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One of the greatest batters that India ever produced… 🏏— ICC (@ICC) April 24, 2022
…but also an entertaining occasional bowler 😉
Happy birthday, @sachin_rt 🎂
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দীনেশ কার্তিক লিখেছেন, "প্রথমে আসেন মহানরা ৷ তারপর কিংবদন্তিরা ৷ এরপর আসেন সচিন রমেশ তেন্ডুলকর ৷ তোমাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা ৷" এছাড়াও লিটল মাস্টারকে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছেন সুরেশ রায়না, ভিভিএস লক্ষ্মণ, ইশান্ত শর্মা-সহ অন্যান্যারা ৷
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There are greats, there are legends and then there is @sachin_rt 🙏— DK (@DineshKarthik) April 24, 2022
Wishing you a very happy birthday 🎂#HappyBirthdaySachin pic.twitter.com/qc47WPEoZM
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A most auspicious day when someone of your goodness and talent came into this world, @sachin_rt.— VVS Laxman (@VVSLaxman281) April 24, 2022
May all your wishes be fulfilled far beyond your wildest dreams and may you live a healthy, prosperous and inspiring life filled with love. #HappyBirthdaySachin pic.twitter.com/IUIzCHJ6BL