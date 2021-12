কলকাতা, 14 ডিসেম্বর : 24 ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে আসছে কবীর খান পরিচালিত হিন্দি ছবি '83' (83 all set to release on 24th December)। ভারতের প্রথম ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয় আজও দেশবাসীর কাছে যেন স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার অনুভূতি। প্রথম বিশ্বজয়ের সেই পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনাই সিনেমার পর্দায় এবার দেখবেন সিনেপ্রেমীরা। অপেক্ষা আর মাত্র দিনকয়েকের। ছবির প্রচারে সোমবার শহর কলকাতায় হাজির 1983র বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক কপিল দেব এবং ছবির পরিচালক কবীর খান (Kapil Dev and Kabir Khan in Kolkata for 83 campaign)।

ছবির প্রচারে এসে ভারতীয় দলের নেতৃত্বের ব্যাটন বদল নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ কপিল দেব। নিজস্ব ভঙ্গিমায় প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন হরিয়ানা হ্যারিকেন ৷ কপিল বলেন, ‘‘আশা করব ওরা 83 দেখতে আসবে ।আমি রোহিত, বিরাটকে টিকিট পাঠিয়ে দেব ।"

কপিল দেব

1983 থেকে 2021 সাল অবধি খেলা ক্রিকেটারদের নিয়ে দলগঠনেও অনিচ্ছুক বিশ্বকাপজয়ী ভারত অধিনায়ক । কারণ কারও সঙ্গে কারও তুলনা করা তাঁর না পসন্দ ।