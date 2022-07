সান ফার্নান্দো, 30 জুলাই: প্রথমে ব্যাট হাতে অধিনায়ক রোহিত শর্মা এবং ফিনিশার দীনেশ কার্তিকের পারফর্ম্যান্স এবং শেষে ভারতীয় বোলাদের দাপট ৷ দুইয়ের অবদানে 5 ম্যাচের টি-20 সিরিজের প্রথম ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে 68 রানে হারাল ভারত (India Win against West Indies in 1st T20I by 68 Runs) ৷ প্রথম একাদশে ফেরা অধিনায়ক রোহিত 44 বলে 64 রান করেন ৷ আর শেষ পাঁচ ওভারে ব্যাট করতে নেমে বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে 19 বলে 41 রান করলেন ফিনিশার দীনেশ কার্তিক ৷ ভারত প্রথমে ব্যাট করে 190 রান তোলে ৷ জবাবে 8 উইকেট হারিয়ে মাত্র 122 রানে থেমে যায় ক্যারিবিয়ানরা ৷ দীনেশ কার্তিক ম্যাচের সেরা হয়েছেন (Player of The Match Dinesh Karthik) ৷

এদিন টস জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক নিকোলাস পুরান (Nicholas Pooran) ৷ কিন্তু, তাঁর সিদ্ধান্ত যে পুরোপুরি ভুল ছিল তা 6 ওভারের প্রথম পাওয়ার-প্লে'তেই স্পষ্ট হয়ে যায় ৷ যেখানে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান বাঁ-হাতি স্পিনার আকিল হুসেনের বল খেলতে সমস্যায় পড়েন রোহিত এবং সূর্যকুমার যাদব ৷ এদিন ভারতের তরফেও নয়া চমক দেখা যায় ৷ ডাগ-আউটে ঈশান কিষানকে বসিয়ে, এমনকি ভারতের জার্সিতে আগে ওপেন করা ঋষভের বদলে সূর্যকুমার যাদবকে ওপেন করানোর সিদ্ধান্ত নেন কোচ রাহুল দ্রাবিড় এবং অধিনায়ক রোহিত শর্মা ৷ তবে, বেশিক্ষণ ক্রিজে না টিকলেও 16 বলে 24 রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে যান স্কাই ৷

প্রথম টি-20তে ভারতীয় মিডল অর্ডারে ব্যর্থতা সবচেয়ে বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে ৷ ত্রিনিদাদের সান ফার্নান্দোর স্লো-পিচে শ্রেয়স (0), পন্থ (14), হার্দিক (1), রবীন্দ্র জাদেজা (16) কেউই বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারেননি ৷ একটা সময় ভারতের পক্ষে 150 তোলা সম্ভব হবে কিনা, সেই নিয়ে সংশয় ছিল ৷ সেখান থেকে রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে নিয়ে ইনিংসের শেষ 3 ওভারে ভারতকে 190 রানে পৌঁছে দেন কার্তিক ৷

আরও পড়ুন: হরমনপ্রীত-রেণুকার লড়াই ব্যর্থ, হেরে কমনওয়েলথ অভিযান শুরু মহিলা ক্রিকেট দলের

তবে, এদিন ত্রিনিদাদের উইকেটকে ভারতীয় দল যে ভালো করেই বুঝতে পেরেছিল, তা প্রথম একাদশ নির্বাচনেই স্পষ্ট ৷ এ দিন তিনজন প্রথমসারির স্পিনার খেলায় ভারত ৷ সেখানে মিডিয়া স্লো বোলার ভুবনেশ্বর কুমার এবং মিডিয়াম পেসার আর্শদীপ সিংকে খেলানো হয় ৷ বল হাতে ভারতের এই পাঁচ বোলারই সফল হন এ দিন ৷ বিশেষ করে স্পিনাররা ৷

বল হাতে সবচেয়ে সফল টি-20 বিশ্বকাপের পর শর্টার ফরম্যাটে ভারতীয় দলে কামব্যাক করা অশ্বিন ৷ তিনি মাত্র 22 রান দিয়ে 2 উইকেট নিয়েছেন ৷ তাঁর শিকার ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক নিকোলাস পুরান এবং শিমরন হেটমায়ার ৷ ভুবনেশ্বর কুমার 11 রানে 1 উইকেট নিয়েছেন ৷ আর্শদীপ সিং 24 রান দিয়ে 2 উইকেট, জাদেজা 26 রানে 1 উইকেট এবং রবি বিষ্ণই 26 রানে 2 উইকেট নিয়েছেন ৷ দ্বিতীয় টি-20 ম্যাচ আগামী 1 অগস্ট সোমবার সেন্ট কিটসে ৷