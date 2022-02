কলকাতা, 16 ফেব্রুয়ারি : 2021 আইপিএলে পঞ্জাব কিংসের জার্সিতে তাঁর নজরকাড়া পারফরম্যান্স দেখে দেরি করেনি লখনউ সুপার জায়ান্টস ৷ লোকেশ রাহুল, মার্কাস স্টোইনিসের পাশে নিলামের আগেই ড্রাফটের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ করে ৷ আইপিএলের নয়া ফ্র্যাঞ্চাইজিতে জায়গা করে নিয়েও তাঁর মাথা কিন্তু ঘুরে যায়নি ৷ বুধবার ইডেনে আন্তর্জাতিক অভিষেকে বোঝালেন রবি বিষ্ণোই ৷ 4 ওভারে মাত্র 17 রানে দু'টি উইকেট তুলে নিলেন তিনি (Ravi Bishnoi takes two wickets on his international debut) ৷ যদিও ভারতের সামনে চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্যমাত্রা ৷ নিকোলাস পুরানের ব্য়াটে ভারতকে প্রথম টি-20 ম্যাচে 158 রানের টার্গেট দিল ক্যারিবিয়ানরা (India need 158 runs to win the first T20) ৷

বোলার হিসেবে সবচেয়ে সফল হলেও কায়রন পোলার্ডের দলের দেড়শো রান তোলার ক্ষেত্রে দায়ীও করা যেতে পারে বিষ্ণোইকে ৷ সপ্তম ওভারে লং-অনে পুরানের ক্যাচ ধরে বাউন্ডারি লাইনে পা দিয়ে ফেলেন তরুণ তুর্কি ৷ নইলে মাত্র 8 রানেই ডাগ-আউটে ফিরতে হত আইপিএল নিলামে পৌনে 11 কোটি টাকায় বিক্রি হওয়া ক্যারিবিয়ান ব্যাটারকে ৷ শেষ পর্যন্ত অর্ধশতরান পূর্ণ করে 61 (43) রানে আউট হন পুরান ৷ ওপেনার কাইল মায়ার্সের ব্যাটে আসে 31 রান ৷

দলকে দেড়শোর কাছাকাছি পৌঁছে দিয়ে আউট হন পুরান ৷ শেষদিকে অধিনায়ক পোলার্ডের 19 বলে অপরাজিত 24 রান ওয়েস্ট ইন্ডিজকে 7 উইকেট হারিয়ে 157 রানে পৌঁছে দেয় ৷ এর আগে টস জিতে এদিন ইডেনে ক্যারিবিয়ানদের ব্যাটিংয়ে আমন্ত্রণ জানান রোহিত শর্মা ৷ বিষ্ণোই ছাড়াও 2টি উইকেট নেন হর্ষল প্যাটেল ৷ 1টি করে উইকেট পেয়েছেন ভুবনেশ্বর কুমার, দীপক চাহার এবং যুজবেন্দ্র চাহাল ৷