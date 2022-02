কলকাতা, 20 ফেব্রুয়ারি : সিএবির বহু অনুরোধের পর দর্শকসংখ্যা বেড়েছে ৷ প্রথম দু'ম্যাচে খাঁ-খাঁ করা ইডেন তৃতীয় টি-20তে কিছুটা গমগম করছে রবিবার ৷ আর সেই ইডেনে বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে যেন প্রাণ সঞ্চার করলেন সূর্যকুমার যাদব ৷ মুম্বইকরের বিস্ফোরক ব্যাটে তৃতীয় টি-20তেও রানের পাহাড়ে চড়ল টিম ইন্ডিয়া ৷ 31 বলে 65 রান করা সূর্যকে যোগ্য সঙ্গত দিলেন নাইট তারকা ভেঙ্কটেশ আইয়ার (Suryakumar Yadav scores 65 runs from just 31 balls) ৷ হোয়াইটওয়াশ এড়াতে পোলার্ডের দলের চাই 185 রান (WI need 185 runs to avoid whitewash in T20 series) ৷

কোহলি-পন্থহীন ভারতীয় দলকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত এদিনও পোলার্ডদের জন্য ব্যুমেরাং হবে কি না সেটা জানা যাবে কিছুক্ষণ পরেই ৷ তবে সূর্যের তেজ যে এদিন ক্যারিবিয়ানদের বোলারদের ঝলসে দিল, সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না ৷ মুম্বই ব্যাটারের মারকাটারি ইনিংস এদিন সাজানো ছিল 7টি ছক্কা এবং একটি চারে ৷ 4টি চার 2টি ছয়ে 19 বলে 35 রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন ভেঙ্কি (Venkatesh Iyer scored 35 runs from 19 balls) ৷ পঞ্চম উইকেটে 91 রান তোলেন দু'জনে ৷

ইশানের সঙ্গে ওপেনিংয়ে নেমে সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ রুতুরাজ ফেরেন 4 রানে ৷ দ্বিতীয় উইকেটে ভালই খেলছিলেন ইশান কিষান এবং নাইটদের নয়া সেনাপতি শ্রেয়স আইয়ার ৷ 31 বলে 34 করেন ইশান ৷ 16 বলে 24 রান আসে আইয়ারের ব্যাটে ৷ এরপর অধিনায়ক রোহিত 7 রানে ফিরতেই ইডেনে সূর্যকুমার ঝড় ৷ সূর্য-ভেঙ্কটেশ তাণ্ডবে শেষ পাঁচ ওভারে 87 রান আসে ভারতের ঘরে ৷ 20 ওভারে 5 উইকেটে 184 রান তোলে 'মেন ইন ব্লু' ৷ ক্যারিবিয়ান বোলারদের মধ্যে 4 ওভারে সর্বাধিক 50 রান খরচ করেন রোমারিও শেফার্ড ৷

বিরাট কোহলি এবং ঋষভ পন্থ তৃতীয় টি-20 থেকে নিজেদের সরিয়ে নেওয়ায় ভারতীয় একাদশে এদিন পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী ছিল ৷ নিয়মরক্ষার ম্যাচে চারটি পরিবর্তন নিয়ে নামে রোহিতের দল ৷ রবিবাসরীয় ইডেনে আন্তর্জাতিক অভিষেক হয় জোরে বোলার আবেশ খানের ৷