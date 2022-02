আমেদাবাদ, 9 ফেব্রুয়ারি : প্রথম ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে নাস্তানাবুদ করার পর বুধবার আমেদাবাদে দ্বিতীয় ওডিআইতে ক্যারিবিয়ানদের মুখোমুখি রোহিত বাহিনী ৷ টস জিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক নিকোলাস পুরান ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷ টসে জিতে অবশ্য প্রথম বোলিং করার সিদ্ধান্তে নিয়েছেন পুরান (West Indies wins the toss and opted to bowl In the 2nd ODI) ৷ অর্থাৎ ইনিংস শুরু করবেন রোহিত শর্মাই, ভারতের জন্য় ভাল খবর হল ব্যক্তিগত কারণে প্রথম ম্যাচ না খেলার পর দলে ফিরছেন লোকেশ রাহুল ৷ ভারতে নিশ্চই চাইবে বুধবারও রোহিতের ব্যাট ঠিক আগের দিনের মতই জ্বলে উঠুক ৷ ঘরের মাঠে সিরিজ জিততে যা অবশ্যই প্রয়োজন ৷

বিস্তারিত আসছে...