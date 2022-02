নয়াদিল্লি, 20 ফেব্রুয়ারি : বিরাট কোহলির পর ঋদ্ধিমান সাহা ৷ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড এবং কোচের প্রতি বিষোদ্গার ছুঁড়ে দিয়ে বিস্ফোরক আরও এক ক্রিকেটার ৷ দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের আগে বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ভরসার হাত রেখেছিলেন ৷ তারপরেও শ্রীলঙ্কা সফরের জন্য ঘোষিত টেস্ট স্কোয়াড থেকে বাদ পড়ে হতাশ ঋদ্ধি (Wriddhiman Saha expressed his disappointment after dropped out) ৷ গতকাল বাংলার স্টাম্পার-ব্যাটারের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াতে শোরগোল ছড়িয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেটে ৷ এরপর রাতের দিকে ঋদ্ধির একটি টুইট যেন তাতে ঘৃতাহুতি দিল ৷

শনিবার রাতে একরাশ আক্ষেপ নিয়ে টুইটে একটি স্ক্রিন শট শেয়ার করেন জাতীয় দলের জার্সিতে 40টি টেস্ট খেলা উইকেটরক্ষক ৷ স্ক্রিন শটটি একজন সাংবাদিকের বলে দাবি করে ঋদ্ধি লেখেন, "ভারতীয় ক্রিকেটকে বছরের পর বছর সেবা করার পর 'সম্মানীয়' সাংবাদিকের থেকে আমার কপালে এই জুটল ৷ কোথায় পৌঁছে গিয়েছে সাংবাদিকতা ৷" কিন্তু কী ছিল ঋদ্ধির টুইট করা সেই স্ক্রিন শটে ?

স্ক্রিন শটে দেখা যাচ্ছে এক সাংবাদিক ঋদ্ধিকে ইন্টারভিউয়ের প্রস্তাব দিয়ে বলছেন, ঋদ্ধি তাঁকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইন্টারভিউ দিতে চাইলে তিনি জোর করবেন না ৷ পরক্ষণে ওই সাংবাদিক দাবি করেন, তাঁকে ধরলে ঋদ্ধির জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন সহজ হতে পারে ৷ কিন্তু ঋদ্ধি তাতে কোনও সাড়া না-দেওয়ায় সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক রেগে কার্যত হুমকির সুরে বঙ্গ ক্রিকেটারকে বলেন, "আমি অপমান সহজভাবে নিই না ৷ এটা ঠিক কাজ হল না ৷"

ঋদ্ধির টুইটের পর নেটমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায় সেই স্ক্রিনশট ৷ চর্চা শুরু হয় সবমহলে ৷ ঋদ্ধির টুইটের প্রতিক্রিয়ায় ক্ষোভ চেপে রাখতে পারেননি বীরেন্দ্র সেওয়াগ (Virender Sehwag reacts on screenshot controversy of Wriddhiman Saha) ৷ প্রাক্তন তারকা ব্যাটার লেখেন, "খুবই দুঃখজনক ঘটনা ৷ এমন অধিকারবোধকে ধিক্কার ৷ আমার কাছে উনি সম্মানীয় কিংবা সাংবাদিক কোনওটাই নন ৷ এটাকে বলে চামচাগিরি ৷ ঋদ্ধি তোমার সঙ্গে আছি ৷"

বঙ্গ ক্রিকেটারের সমর্থনে সেওয়াগের এই টুইটও ভাইরাল হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ৷ বোর্ড-ঘনিষ্ঠ সাংবাদিকের নাম জানতে নেটাগরিকদের ভিড় জমে নেটপাড়ায় ৷ তবে 'চামচাগিরি' করা সাংবাদিক যিনিই হোন না কেন, বিরাট-সংঘাতের পর এই ঘটনা বোর্ডের বদনাম যে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিল, সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না ৷