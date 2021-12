মুম্বই, 11 ডিসেম্বর : দু'দিন পেরিয়ে গেলেও ভিক্যাটের বিয়ের (Vickat Wedding) রেশ এখনও টাটকা অনুরাগীদের মনে ৷ বলিউডে বিয়ের মরশুমে যেন পাল তুলে দিয়ে গেল যোধপুরে ভিকি কৌশল এবং ক্যাটরিনা কাইফের 'ডেস্টিনেশন ওয়েডিং' ৷ তবে এই 'ডেস্টিনেশন ওয়েডিং' শব্দ দু'টির সঙ্গে ঠিক চার বছর আগে পরিচিতি ঘটেছিল আমজনতার ৷ সুদূর ইটালিতে যখন চারহাত এক হয়েছিল ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলির এবং বলিউডের প্রযোজক-অভিনেত্রী অনুষ্কা শর্মার (Virat Kohli married to Anushka Sharma in Italy) ৷ শনিবার চার বছর পূর্ণ করল 'বিরুষ্কা'র দাম্পত্য জীবন (Virushka completes four years of married life) ৷ একাধিক টুইটে বিশেষ দিনে অনুষ্কাকে বিবাহবার্ষিকীর শুভেচ্ছা জানালেন বিরাট (Virat Kohli writes heartfelt messages on their marriage anniversary) ৷

ইতিমধ্যেই সেলেব জুটির কোল আলো করে এসেছে কন্যাসন্তান ভামিকা ৷ এদিন মেয়েকে কোলে নিয়েই অভিনেত্রী স্ত্রী'র সঙ্গে সোশ্যাল মাধ্যমে ছবি পোস্ট করেন পাঁচদিনের ফরম্যাটে ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক (Virat Kohli posts an adorable photo alonf with Anushka and Bhamika on social media) ৷ প্রথম টুইটে বিরাট লেখেন, "আমার বোকা-বোকা জোকস এবং অলসতা সহ্য করার 4 বছর পূর্তি ৷ হাজারো বিরক্তি উপেক্ষা করে আমাকে গ্রহণ করার চতুর্থ বর্ষপূর্তি ৷ আমাদের ভগবানের দেওয়া সবচেয়ে সেরা উপহারের চার বছর ৷"

পরের টুইটে অনুষ্কার দরাজ প্রশংসা করে কোহলি লেখেন, "ঠিক চার বছর আগে এইদিনেই সবচেয়ে বিশ্বস্ত, সাহসী মেয়েটিকে বিয়ে করেছিলাম আমি ৷ গোটা পৃথিবী আমার বিপক্ষে থাকলেও যে মেয়েটি আমাকে সবসময় সঠিক পথ বেছে নিতে অনুপ্রাণিত করেছে ৷"

তৃতীয় এবং শেষ টুইটে অনুষ্কাকে বিরাটবার্তায় কোহলি লেখেন, "তুমি সবদিক থেকে পরিপূর্ণ করেছ ৷ আজীবন এভাবেই তোমায় ভালবেসে যাব ৷ এই বিবাহবার্ষিকী আমাদের কাছে আরও স্পেশাল ৷ কারণ পরিবার হিসেবে এটাই প্রথম বিবাহবার্ষিকী আমাদের ৷ এই ছোট্ট বাচ্চাটির সঙ্গে আমাদের জীবন এখন পরিপূর্ণ ৷"

উল্লেখ্য, চলতি বছর জানুয়ারিতে পিতৃত্বের স্বাদ পেয়েছেন বিরাট ৷ ঠিক একমাস বাদেই এক বছর পূর্ণ হবে ভামিকার ৷ যদিও সে সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় বিরাটের নেতৃত্বে টেস্ট সিরিজ খেলবে ভারতীয় দল ৷