মুম্বই, 2 ডিসেম্বর : করোনার নয়া প্রজাতি ওমিক্রন ঘিরে আতঙ্ক বাড়ছে বিশ্বে ৷ করোনার নয়া প্রজাতি ভয়ংকর হতে পারে, সতর্ক করছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ৷ স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নচিহ্ন বাড়ছে ওমিক্রনের উৎস দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় ক্রিকেট দলের আসন্ন সফর ঘিরে ৷ সম্প্রতি সংবাদসংস্থা এএনআই'কে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ভারতের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর এক সপ্তাহ পিছিয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে ৷ যদিও চূড়ান্ত নয় কিছুই ৷ এমতাবস্থায় দক্ষিণ আফ্রিকা সফর নিয়ে সরব হলেন বিরাট কোহলি ৷ ডি'ককদের দেশে সফরের ভবিষ্যৎ ইস্যুতে স্বচ্ছতা চাইলেন বিরাট (Virat Kohli Wants Clarity On South Africa Tour) ৷

ওয়াংখেড়েতে কিউয়িদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে মাঠে নামার আগেরদিন সাংবাদিকদের ভারত অধিনায়ক বললেন, "আমরা বিসিসিআই'য়ের সঙ্গে নিয়মিত যোগোযোগ রাখছি ৷ দক্ষিণ আফ্রিকা সফর নিয়ে আমাদের স্বচ্ছতা চাই ৷ আশা করছি আগামী দিনদু‘য়েকের মধ্যে সফর ঘিরে চিত্রটা পরিষ্কার হবে (Virat Kohli Hopes To Get Clear Picture Within Couple Of Days) ৷" কোহলি বলছেন, "এটা ইতিবাচক দিক যে, কঠিন পরিস্থিতিতে আমরা এখনও সেদেশে পৌঁছয়নি ৷ আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমরা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নেই এখন ৷ স্কোয়াডের প্রত্যেক সদস্যের সঙ্গে নিয়মিত যোগোযোগ রাখা হচ্ছে ৷"

এদিকে বিসিসিআই'য়ের (BCCI) তরফে ইঙ্গিত মিলেছে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের ভবিষ্যৎ নিয়ে ৷ এক সপ্তাহ পিছিয়ে যেতে পারে কোহলিদের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর (India Tour Of South Africa Might Be Pushed Back By A Week) ৷ সংবাদসংস্থা এএনআই'কে এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন এক বিসিসিআই আধিকারিক ৷ সংশ্লিষ্ট আধিকারিক সংবাদসংস্থাকে বলেন, "দু'দেশের ক্রিকেট বোর্ড প্রতিনিয়ত নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা চালাচ্ছে ৷ ওমিক্রন আতঙ্কে সফর এক সপ্তাহের জন্য পিছিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আলোচনা জারি রয়েছে ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সম্মতির অপেক্ষায় রয়েছি ৷ সবার আগে ক্রিকেটারদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নিরাপত্তা আমরা সুনিশ্চিত করতে চাই ৷"

আগামী 17 ডিসেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলার কথা কোহলিদের ৷ ডি'কক-তেম্বা বাভুমাদের দেশে 3টি টেস্ট, সমসংখ্যক ওডিআই খেলার পাশাপাশি 4টি টি-20 খেলবে ভারতীয় দল ৷