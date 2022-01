জোহানেসবার্গ, 7 জানুয়ারি : প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ওয়ান্ডারার্স টেস্ট হারের মধ্যেও খুশির খবর ভারতীয় শিবিরে ৷ কেপটাউনে তৃতীয় টেস্টে ভারতের প্রথম একাদশে ফিরছেন অধিনায়ক বিরাট কোহলি (Virat Kohli to Play Third Test in Cape Town) ৷ দ্বিতীয় টেস্টের আগে পিঠের চোটের কারণে জোহানেসবার্গে মাঠে নামেননি ভারতের টেস্ট অধিনায়ক ৷ যদিও তিনি বর্তমানে পুরোপুরি সুস্থ এবং কেপটাউন তৃতীয় তথা শেষ টেস্টে খেলবেন ৷ জানিয়ে দিলেন জোহানেসবার্গে ভারতের স্ট্যান্ডবাই অধিনায়ক লোকেশ রাহুল (KL Rahul on Virat Kohli) ৷

বৃহস্পতিবার ম্যাচে শেষে সাক্ষাৎকারে কেএল জানিয়েছেন, ‘‘বিরাট ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে গিয়েছেন ৷ গত কয়েকদিনে তিনি নেট প্র্যাকটিস, ফিল্ডিং এবং দৌড়ের মতো ড্রিল শুরু করেছেন ৷ আমার আশা তিনি ভাল আছেন ৷’’ সেঞ্চুরিয়নে ঐতিহাসিক টেস্ট ম্যাচের জয়ের পর, দুর্ভেদ্য মনে হওয়া ভারতীয় দলকে ওয়ান্ডারার্সের ওয়ান্ডার পিচে 7 উইকেটে হারিয়েছেন ডিন এলগাররা ৷ অধিনায়ক এলগারের 188 বলে 96 রানের ইনিংসে ভর করে 240 রানের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা ৷

তবে, এর থেকেও খারাপ খবর হল, তৃতীয় টেস্টে হয়তো পাওয়া যাবে না দুর্দান্ত ছন্দে থাকা পেসার মহম্মদ সিরাজকে ৷ বাঁ পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে চোটের কারণে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে 9 ওভারের বেশি বলই করতে পারেননি তিনি ৷ এমনকি দ্বিতীয় ইনিংসেও চোটের কারণে ছন্দে ছিলেন না ৷ মাত্র 6 ওভার বল করে 37 রান দেন এই হায়দরাবাদি ৷ সিরাজের চোট প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ম্যাচ হারার অন্যতম কারণ হিসেবে দেখছেন বিশেষজ্ঞরা ৷

সিরাজকে নিয়ে কেএল জানিয়েছেন, সিরাজকে নেটে পর্যবেক্ষণে রাখা হবে ৷ এখনই দ্রুত হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট সারিয়ে ফিরে আসাও খুবই কঠিন বলে উল্লেখ করেছেন রাহুল (Mohammed Siraj will Miss Cape Town Test) ৷ তবে, ভারতের বেঞ্চ স্ট্রেন্থ যে যথেষ্ট শক্তিশালী তাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি ৷ জানিয়েছেন, উমেশ যাদব এবং ইশান্ত শর্মার মতো অভিজ্ঞ মিডিয়াম পেসার ভারতীয় দলের রিজার্ভ বেঞ্চে রয়েছেন ৷ মনে করা হচ্ছে, কেপটাউনে সিরাজের পরিবর্ত হিসেবে মাঠে ফিরতে পারেন ইশান্ত শর্মা ৷