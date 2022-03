দুবাই, 16 মার্চ : দ্বীপরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সদ্য-সমাপ্ত সিরিজে ভাল পারফরম্যান্সের পুরস্কার পেলেন টিম ইন্ডিয়ার ডেপুটি অধিনায়ক জসপ্রীত বুমরা ৷ দল হারলেও ব্যাট হাতে দ্বিতীয় টেস্টে শতরানের ফল পেলেন শ্রীলঙ্কা অধিনায়ক দিমুথ করুণারত্নেও ৷ তবে ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় ফের পতন হল প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলির (Virat Kohli slips to 9th spot among batters in ICC test rankings) ৷

বুধবার আইসিসি প্রকাশিত বোলারদের টেস্ট ব়্যাংকিংয়ে চারে স্থান করে নিয়েছেন বুমরা (Jasprit Bumrah is among top five bowlers at latest ICC test rankings) ৷ শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে বেঙ্গালুরুতে দ্বিতীয় তথা গোলাপি বল টেস্টে প্রথম ইনিংসে পাঁচ উইকেট-সহ আট উইকেট দখলে নেন গুজরাত পেসার ৷ তার ফলশ্রুতি হিসেবে ব়্যাংকিংয়ে ছ'ধাপ উন্নতি করলেন রোহিত শর্মার ডেপুটি ৷ শাহিন আফ্রিদি, কাইল জেমিসন, টিম সাউদি, জেমস অ্যান্ডারসন, নিল ওয়্যাগনারদের পিছনে ফেললেন 'বুম বুম' বুমরা ৷

ব্যাট হাতে সদ্য-সমাপ্ত সিরিজে নিষ্প্রভ থাকা বিরাট কোহলির চার ধাপ পতন হল নয়া ক্রমতালিকায় ৷ আপাতত টেস্ট ব়্যাংকিংয়ে নবমস্থানে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক ৷ তবে টি-20 সিরিজের পর টেস্ট সিরিজেও স্বপ্নের ফর্মে থাকা আরেক ভারতীয় ব্যাটার শ্রেয়স আইয়ারের ব্যাপক উত্থান হল ব়্যাংকিংয়ে ৷ চল্লিশ ধাপ এগিয়ে ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় 37তম স্থানে নাইট অধিনায়ক ৷

আরও পড়ুন : অভিষেক সিরিজে বিপক্ষকে চুনকাম করে শ্রেয়সের প্রশংসায় 'ক্যাপ্টেন' রোহিত

বেঙ্গালুরুতে গোলাপি বল টেস্টে শতরানকারী শ্রীলঙ্কা অধিনায়ক করুণারত্নে তিন ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছেন পাঁচে ৷ মোহালি টেস্টের পর অলরাউন্ডারদের ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থান দখল করা রবীন্দ্র জাদেজা স্থানচ্যুত হয়েছেন নয়া ব়্যাংকিংয়ে ৷ ফের শীর্ষে উঠে এসেছেন জেসন হোল্ডার ৷ যথাক্রমে দুই এবং তিনে রয়েছেন জাদেজা এবং অশ্বিন ৷