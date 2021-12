দুবাই, 22 ডিসেম্বর : বুধবার নয়া প্রকাশিত আইসিসি টেস্ট ব়্যাংকিংয়ে একধাপ নেমে গেলেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি (Virat Kohli slips down in ICC test rankings) ৷ ক্রমতালিকায় সপ্তমস্থানে থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আসন্ন টেস্ট সিরিজে নামবেন 27টি আন্তর্জাতিক টেস্ট শতরানের মালিক ৷ তবে আইসিসি'র সর্বশেষ প্রকাশিত ব্যাটারদের ব়্যাংকিংয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ইংরেজ অধিনায়ক জো রুটের শীর্ষস্থান খোয়ানো ৷

অজি টপ-অর্ডার ব্যাটার মার্নাস ল্যাবুশেনের কাছে শীর্ষস্থান খোয়ালেন রুট (Marnus Labuschagne replaces Joe Root to claim the top spot of ICC Test Rankings) ৷ চলতি অ্যাসেজে দুরন্ত ছন্দে রয়েছেন ল্যাবুশেন ৷ প্রথম দু'টি টেস্টে ইতিমধ্যেই একটি শতরান এবং জোড়া অর্ধশতরান এসেছে তাঁর ব্যাটে ৷ তারই ফলস্বরূপ দ্বিতীয়স্থান থেকে শীর্ষে উঠে এলেন অ্যাসেজে দ্বিতীয় টেস্টে শতরানকারী ব্যাটার ৷

912 রেটিং পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ল্যাবুশেন ৷ যা এখনও পর্যন্ত তাঁর কেরিয়ার বেস্ট ৷ দ্বিতীয়স্থানে নেমে যাওয়া রুটের ঝুলিতে 897 রেটিং পয়েন্ট ৷ কোহলির ঝুলিতে সেখানে 756 রেটিং পয়েন্ট ৷ উল্লেখ্য, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে দ্বিতীয় টেস্টে ব্যাট হাতে দাগ কাটতে ব্যর্থ হয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক ৷ এদিকে অ্যাসেজে প্রথম টেস্টের পর দ্বিতীয় টেস্টেও হাফসেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ব়্যাংকিংয়ে এগোলেন ডেভিড ওয়ার্নার ৷ কোহলিকে টপকে টেস্টে ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় ষষ্ঠস্থানে ডেভ ৷ পঞ্চমস্থানে জায়গা ধরে রেখেছেন রোহিত শর্মা ৷

টেস্টে বোলারদের ক্রমতালিকায় দ্বিতীয়স্থানে জায়গা ধরে রেখেছেন ভারতের অফ-স্পিনার রবি অশ্বিন ৷ অ্যাসেজ দ্বিতীয় টেস্টে 6 উইকেট নেওয়ার পর টেস্টে বোলারদের ক্রমতালিকায় প্রথম দশে ফের ঢুকে পড়লেন মিচেল স্টার্ক ৷ চার ধাপ উঠে এখন ন'য়ে তিনি ৷ শীর্ষে কামিন্সই ৷