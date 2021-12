মুম্বই, 3 ডিসেম্বর : মুম্বই টেস্টে প্রথম একাদশে ফিরেছেন অধিনায়ক বিরাট কোহলি (Virat Kohli has returned to the Indian Team) ৷ দীর্ঘ দু'বছর টেস্ট ক্রিকেটে সেঞ্চুরির দেখা নেই কোহলির ব্যাটে ৷ আজ সেই শতরান দেখার জন্য মুখিয়ে ছিলেন ভক্তরা ৷ যদিও মাত্র চার বল খেলে কোনও রান না করেই ড্রেসিংরুমে ফিরতে হয় তাঁকে ৷ কিউয়ি স্পিনার আজাজ পটেলের বলে এলবিডব্লিউ হন তিনি ৷ দলে ফিরেই শূন্য রানে আউট হওয়ায় লজ্জাজনক নজির গড়ে ফেলেছেন ভারতীয় অধিনায়ক (Kohli sets Unwanted Record) ৷ শুধুমাত্র ওয়াংখেড়েতেই চারবার শূন্য রানে ফিরলেন তিনি ৷

চলতি বছরের অগস্টেই নটিংহামে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শূন্য রানে ফিরেছিলেন তিনি ৷ সেই ম্যাচেই ভারতীয় অধিনায়ক হিসেবে সবচেয়ে বেশিবার শূন্য় রানের রেকর্ড গড়েছিলেন তিনি ৷ টপকে গিয়েছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনির (8 বার) অধিনায়ক হিসেবে শূন্যে ফেরার রেকর্ডকে ৷ এবার চলতি ম্যাচে অধিনায়ক হিসেবে মোট 10 বার খাতা খোলার আগেই ড্রেসিংরুমে ফেরার রেকর্ডও গড়ে ফেললেন তিনি ৷

একইসঙ্গে আরও একটি রেকর্ডের অধিকারী হয়েছেন কোহলি ৷ দেশের মাটিতে অধিনায়ক হিসেবে ‘ডাক’ করার সংখ্যায় তিনি টপকে গিয়েছেন মনসুর আলি খান পতৌদিকে ৷ এর আগে চলতি বছরেই আহমেদাবাদে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শূন্য রানে ফিরেছিলেন তিনি ৷ ছুঁয়েছিলেন পতৌদির অধিনায়ক হিসেবে সবচেয়ে বেশিবার (5 বার) শূন্য রানে আউট হওয়ার রেকর্ডকে ৷ এবার তাঁকেও টপকে গেলেন ভারতের রানমেশিন ৷ এই তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছেন ধোনি এবং কপিলদেব ৷ দু‘জনেই মোট তিনবার করে ঘরের মাঠে শূন্য রানে আউট হয়েছেন ৷

যদিও কোহলির এলবিডব্লিউ নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে বিতর্ক ৷ অনফিন্ড আম্পায়ার অনিল চৌধুরী আঙুল তোলার সঙ্গে সঙ্গেই ডিআরএস (Decision Review System) নেন কোহলি । রিপ্লেতে দেখা গিয়েছে যে কোহলির ব্যাটের ভিতরের কানায় লাগে ৷ যদিও বলটি প্যাডে লাগার আগেই ব্যাটে লেগেছিল নাকি একই সময়ে ব্যাট-প্যাড হয়েছিল তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন ।

টিভি আম্পায়ার বীরেন্দর শর্মা সিদ্ধান্ত জানানোর আগে বেশ কয়েকটি অ্যাঙ্গেল থেকে রিপ্লে দেখেন ৷ যদিও স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে খুশি হননি ভারতীয় অধিনায়ক ৷ অবাক দেখাচ্ছিল কোচ রাহুল দ্রাবিড়কেও ৷ ড্রেসিংরুমে যাওয়ার পর কোহলিকে দ্রাবিড়ের সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করতে দেখা যাচ্ছিল ৷