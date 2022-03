মোহালি, 4 মার্চ : 2019 নভেম্বরের পর থেকে ব্যাটে শতরানের খরা ৷ 71তম আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরির ধাঁধায় আটকে থেকেও বিরাট মাইলস্টোন স্পর্শ করলেন কোহলি ৷ যা ভারতীয় ক্রিকেটে হাতগোনা কয়েকজন ক্রিকেটারের ঝুলিতেই রয়েছে ৷ দেশের দ্বাদশ ক্রিকেটার হিসেবে মোহালিতে এদিন শততম টেস্ট ম্যাট খেলতে নামলেন বিরাট কোহলি (Virat Kohli becomes the 12th Indian cricketer to play 100 test matches) ৷ পঞ্জাব ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামে দেশের প্রাক্তন অধিনায়কের সেই মাহেন্দ্রক্ষণের সাক্ষী রইলেন স্ত্রী অনুষ্কা শর্মা ৷

বৃহস্পতিবার প্রাক-ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনেই আবেগে ভেসেছিলেন কোহলি ৷ এদিন কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের হাত থেকে শততম টেস্ট ম্যাচের সংবর্ধনা নেওয়ার সময়েও আবেগ বাঁধ মানেনি 70টি আন্তর্জাতিক শতরানের মালিকের (Virat Kohli gets special 100th test match cap from his childhood hero Rahul Dravid) ৷ স্মারক হিসেবে দ্রাবিড়ের হাত থেকে বিশেষ ক্যাপ সংগ্রহ করে কোহলি বলেন, "বিসিসিআই-কে ধন্যবাদ ছেলেবেলার নায়কের হাত থেকে শততম টেস্ট ম্যাচের বিশেষ ক্যাপ সংগ্রহ করার সুযোগ দেওয়ায় ৷"

সংখ্যাটাকে দ্বিগুণ করার বার্তা দিয়ে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বলেন, "শততম টেস্ট যেন আগামিদিনে অনেক কিছুর সূচনার ইঙ্গিত হয় ৷" স্ত্রী অনুষ্কাকে পাশে নিয়ে কোহলি আরও বলেন, "আজ জীবনের বিশেষ একটা মুহূর্ত ৷ আমার স্ত্রী-ভাই সকলেই আজ স্টেডিয়ামে উপস্থিত রয়েছেন ৷ ওঁরা প্রত্যেকেই গর্বিত ৷ প্রকৃত অর্থেই এটা একটা টিম গেম আর ওঁদেরকে ছাড়া এটা কোনওভাবেই সম্ভব হত না ৷ তিন ঘরানার ক্রিকেটের সঙ্গে আইপিএল, সবকিছু খেলা সত্ত্বেও আমি পরবর্তী প্রজন্মকে বলব যে, তারা যদি কিছু আমার থেকে গ্রহণ করতে চায়, তাহলে যেন বিশুদ্ধ ফরম্যাটে 100 ম্যাচ খেলাটাই গ্রহণ করে ৷"

সুনীল গাভাস্কর, দিলীপ বেঙ্গসরকর, কপিল দেব, সচিন তেন্ডুলকর, অনিল কুম্বলে, রাহুল দ্রাবিড়, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, ভিভিএস লক্ষ্মণ, বীরেন্দ্র সেওয়াগ, হরভজন সিং এবং ইশান্ত শর্মার পর দ্বাদশ ক্রিকেটার হিসেবে 100 টেস্টের এলিট ক্লাবে প্রবেশ করলেন 'কিং কোহলি' ৷