পুনে, 17 জানুয়ারি: ক্রিকেট যদি কোনও ধর্মের নাম হয় তবে বিরাট কোহলি (Virat Kohli) সর্বত্র পূজ্যতে এদেশে ৷ বাইশ গজ নিয়ে বরাবরই বাড়তি আবেগ ভারতবাসীর ৷ তেমনই ক্রিকেট নিয়ে এদেশের অনুরাগীদের উন্মাদনাও বাড়াবাড়ি রকমের ৷ এই যেমন বিরাট কোহলি অন্তপ্রাণ আমন আগরওয়াল (Aman Agarwal) ৷ দেশের প্রাক্তন অধিনায়ক যদ্দিন না 71তম শতরান পাচ্ছেন, তদ্দিন বিয়ে না-করার পণ করেছিলেন তিনি ৷ অবশেষে আমন বিয়ে সারলেন গত রবিবার (Virat Kohli fan who waited for 71st century gets married) ৷ ঘটনাচক্রে তিরুঅনন্তপুরমে সেদিন শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে কেরিয়ারের 74তম শতরান হাঁকিয়েছেন 'রানমেশিন' বিরাট ৷

বিরাটের ব্যাটে যখন রানের খরা ৷ দিকে দিকে যখন সমালোচিত হচ্ছেন 'মডার্ন ডে মাস্টার' ৷ সে সময় ভারতের কোনও একটি ম্যাচ চলাকালীন গ্যালারিতে একটি পোস্টার এনে নজর কেড়েছিলেন পুনের আমন আগরওয়াল ৷ যাতে লেখা, "বিরাট 71তম সেঞ্চুরি না-পাওয়া পর্যন্ত বিয়ে করব না ৷" 1020 দিন অপেক্ষার পর গত সেপ্টেম্বরে কাঙ্খিত 71তম শতরান এসেছে বিরাটের উইলোয় ৷ তারপর থেকে ফের স্বমহিমায় 'দিল্লি বয়' ৷

শেষ চারটি ওডিআই ম্যাচে 3টি শতরান (VK scored three hundreds in his last 4 ODIs), সবমিলিয়ে বিরাট এখন 74টি শতরানের মালিক ৷ অন্যদিকে সেপ্টেম্বরে তাঁর 71তম শতরান আসার পরেই কথামতো বিয়ের তোড়জোড় শুরু করেন আমন ৷ শেষমেশ গত রবিবার সাতপাকে বাঁধা পড়েছেন বিরাটের ফ্যান ৷ ঘটনাচক্রে সেদিনই 74তম সেঞ্চুরিটি এসেছে কোহলির ৷

তিরুঅনন্তপুরমে রবিবার 110 বলে 166 রানের ইনিংস খেলেন বিরাট কোহলি (Kohli played 166 runs innings against SL in 3rd ODI) ৷ যার থরে থরে সাজানো ছিল 13টি চার এবং 8টি ছয় ৷ আর শতরানের পর কোহলি যখন হেলমেট খুলে অভিবাদন কুড়োচ্ছেন, ঠিক তখন টেলিভিশনের সামনে দাঁড়িয়ে বিয়ের সাজে একটি ছবি টুইটারে পোস্ট করেন আমন ৷ যার ক্যাপশনে লেখা, "আমি 71তম সেঞ্চুরি চেয়েছিলাম কিন্তু আমার বিশেষ দিনে উনি আমায় 74তম সেঞ্চুরি উপহার দিলেন ৷"

রবিবার 74তম শতরান হাঁকিয়ে সচিন তেন্ডুলকরের একটি অনন্য নজির ভেঙেছেন বিরাট ৷ ঘরের মাঠে মাস্টার ব্লাস্টারের 20টি ওডিআই শতরানের নজির ভেঙে 21তম শতরানটি পূর্ণ করেছেন তিনি ৷ আগামিকাল থেকে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজ মেন ইন ব্লু'র ৷ নতুন বছরে বিরাট ব্যাটে আরও রানের ফুলঝুরি দেখার অপেক্ষায় ক্রিকেট জনতা ৷