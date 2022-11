দুবাই, 7 নভেম্বর: চলতি কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপে হারানো ফর্ম ফিরে পেয়ে স্বমহিমায় ধরা দিয়েছেন তিনি । গ্রুপ পর্বের পাঁচ ম্যাচের মধ্যে তিনটি অর্ধশতরান এসেছে তাঁর ব্যাটে । যার মধ্যে সুপার-12 প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক ম্যাচ জেতানো ইনিংস রয়েছে । পুরস্কার স্বরূপ আইসিসি-র বিচারে গত মাস অর্থাৎ, অক্টোবরের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হলেন বিরাট কোহলি (Virat Kohli bags ICC Men's Player of the Month award for October 2022)।

বিস্তারিত আসছে ...