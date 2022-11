নৈনিতাল, 17 নভেম্বর: সাময়িক বিরতি ঘরে বসে উপভোগ করার পক্ষপাতী নন তিনি ৷ তার উপর সদ্যসমাপ্ত টি-20 বিশ্বকাপ থেকে অকাল বিদায়ের হতাশা তো রয়েইছে ৷ তাই স্ত্রী-কে নিয়ে আপাতত নৈনিতালে ছুটিতে মজে বিরাট কোহলি (Virushka are in Nainital at holiday) ৷ গতকাল অভিনেত্রী স্ত্রী এবং কন্যাসন্তান ভামিকাকে নিয়ে হেলিপ্যাডে চড়ে ভাওয়ালির সৈনিক স্কুলে নেমেছিলেন জাতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক (Kohli landed on the helipad at Sainik School in Bhawali by helicopter) ৷

সৈনিক স্কুলে নামার পর গাড়িতে চেপে তিনজনে কোথায় গিয়েছিলেন, সেটা যদিও অজানা ৷ তবে বৃহস্পতিবার সকালে ফের সস্ত্রীক বেরিয়ে পড়েন বিরাট ৷ এদিন তাদের গন্তব্য ছিল বাবা নীম করৌলি ধাম (Virat Kohli and Anushka Sharma reached Neem Karauli Dham in Nainital) ৷ সেখানে পুজো দেওয়ার পাশাপাশি হনুমান চল্লিশা পাঠ করেন 2022 টি-20 বিশ্বকাপের সর্বাধিক রান সংগ্রাহক ৷ অন্যদিকে করৌলি ধামে আরতিতে অংশ নেন অনুষ্কা ৷ যিনি সম্প্রতি কলকাতায় তাঁর আগামী ছবির শ্যুটিং শেষ করেছেন ৷

'বিরুষ্কা'র পৌঁছনোর খবর পেতেই এদিন মন্দির সংলগ্ন চত্বরে ভিড় জমিয়েছিলেন উৎসাহী সমর্থকেরা ৷ কিন্তু অনুরাগীদের নিরাশ করে মুক্তেশ্বরে ফিরে যান দু'জনে ৷ যদিও মন্দির কর্তৃপক্ষের জনাকয়েক সদস্যের সঙ্গে খোলামনে ছবি তোলেন তাঁরা ৷