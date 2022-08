দুবাই, 27 অগস্ট: তিনি দেশের ক্রিকেটের 'পোস্টার বয়' ৷ সচিনোত্তর ভারতীয় ক্রিকেট তাঁর ব্যাটেই জয়ের ঠাঁই খোঁজে ৷ তাঁর কবজির মোচড়ে আনন্দের ফল্গুধারা বয়ে যায় আসমুদ্র-হিমাচলে ৷ এহেন বিরাট কোহলি নাকি একমাস ছুঁয়েও দেখেননি ব্যাট (Virat Kohli admits that he did not touch his bat for a month) ৷ ক্রমাগত রান না-পেয়ে মানসিকভাবে দুর্বলও হয়ে পড়েছিলেন ৷ এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান (India vs Pakistan) মহারণের আগে বাইশ গজ থেকে সম্প্রতি বিরতির কারণ জানালেন খোদ বিরাটই ৷

তাঁর ব্যাটে শতরান দেখতে আড়াই বছর ধরে হা-পিত্যেশ করে রয়েছেন অনুরাগীরা ৷ তবে অনুরাগীদের খুশি করতে না-পেরে তাঁরও যে মনখারাপ কিছু কম নয়, এশিয়া কাপ (Asia Cup 2022) শুরুর আগে জানিয়ে দিলেন কোহলি ৷ প্রাক্তন সম্প্রচারকারী চ্যানেলকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ভারত অধিনায়ক বললেন, "10 বছরে প্রথমবার টানা একমাস আমি ব্যাট ছুঁয়ে দেখিনি ৷ আমি নিজেকে বারবার বোঝাচ্ছিলাম যে মানসিকভাবে আমি কঠোর রয়েছি, কিন্তু শরীর বলছিল থামতে ৷ শেষে মনও বিরতি নেওয়ার ব্যাপারে এবং কিছুটা পিছিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে সায় দিল ৷"

কোহলি এ প্রসঙ্গে আরও বলেন, "আমায় দেখে মানসিকভাবে ভীষণ শক্তিশালী মনে হয় এবং আমি আদতে তাই ৷ তবে সবকিছুরই একটা সীমাবদ্ধতা আছে ৷ নইলে তা অস্বাস্থ্যকর মনে হয় ৷ এই অধ্যায়টা আমায় অনেককিছু শিখিয়েছে ৷ যা কখনও আমি আমার পরিমণ্ডলে আসতে দিইনি সেই বিষয়গুলিকে আলিঙ্গন করতে শিখিয়েছে ৷"

সবমিলিয়ে বিরতি কাটিয়ে এশিয়া কাপে নতুন করে শুরু করার পরিকল্পনা বিরাটের ৷ আর রবিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলতে নামার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে এক অনন্য নজিরও গড়বেন দিল্লি ক্রিকেটার ৷ দেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে সবক'টি ফরম্যাটে 100 ম্য়াচ খেলার নজির গড়বেন তিনি (VK set to become the first Indian cricketer to play 100matches in all format) ৷