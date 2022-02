কলকাতা, 14 ফেব্রুয়ারি : ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে সদ্যসমাপ্ত ওয়ান-ডে সিরিজে 3 ম্যাচে তাঁর সংগৃহীত রানসংখ্যা 26 ৷ তবু বিরাট কোহলির হয়ে ব্যাট ধরছেন জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠোর (Vikram Rathour believes that Virat Kohli will make big score very soon)। ওয়ান-ডে সিরিজ জিতে শনিবারই ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-20 সিরিজ খেলতে কলকাতায় পৌঁছেছে টিম ইন্ডিয়া। বুধবার টি-20 সিরিজে অভিযান শুরু করবেন রোহিতরা (India will play the first T20 against WI on Wednesday) । ম্যাচের 48 ঘণ্টা আগে দলের প্রস্তুতি এবং পরিকল্পনা নিয়ে কথা বললেন বিক্রম রাঠোর। শীঘ্রই কোহলির বড় রান পাওয়ার ব্যাপারে আশ্বাসও দিলেন ৷

দল জয়ের মধ্যে থাকলেও বিরাট কোহলির ব্যাটে বড় রান নেই। বিষয়টিকে বিশেষ পাত্তা দিতে নারাজ রাঠোর ৷ সোমবার তিনি বলেন, "আমি মনে করি না কোহলি খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। হতে পারে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওয়ান-ডে সিরিজে কোহলি রান পায়নি। তবে নেটে প্রচুর পরিশ্রম করছে ও। আমি নিশ্চিত দ্রুত বড় রানের ইনিংস আসবে বিরাটের ব্যাটে। সকলেই তার অপেক্ষায় রয়েছি।" এদিকে ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টি-20 সিরিজকে আসন্ন টি-20 বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবে দেখছে ম্যানেজমেন্ট। আমেদাবাদে ওয়ান-ডে সিরিজ এবং ইডেনে টি-20 সিরিজ খেলার পিছনে অস্ট্রেলিয়ার বড় মাঠের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানালেন রাঠোর।

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভারতীয় দলের ব্যাটারদের ভালো পারফরম্যান্স করার বিষয়েও আশাবাদী রোহিতদের ব্যাটিং কোচ। রাঠোরের কথায়, "আমরা বিশ্বকাপের প্রস্তুতির কথা মাথায় রেখেই পরিকল্পনা করছি। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে দলে এই মুহূর্তে চোট-আঘাত সমস্যা রয়েছে। কয়েকজন চোটের কারণে ছিটকেও গিয়েছে । তবে আমরা অস্ট্রেলিয়ায় বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখেই প্রস্তুতি সারছি ৷"

আরও পড়ুন : New NCA In Bengaluru : সৌরভের হাত ধরে নয়া জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির শিলান্যাস

পাশাপাশি ওপেনিংয়ে নয়, বরং ঋষভ পন্থকে লোয়ার মিডল-অর্ডারে ব্যবহার করার পক্ষে সওয়াল করলেন ভারতের ব্যাটিং কোচ। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রাঠোর বলেন, "মিডল অর্ডারে আমাদের বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান নেই। ওই জায়গায় আমাদের পন্থকে আরও ভালভাবে ব্যবহার করতে হবে। লোয়ার মিডল-অর্ডারে ব্যাটিং ওর পক্ষে চ্যালেঞ্জিং হবে। আমরা দেখব ইনিংসের কোন জায়গায় পন্থের ব্যাটিং বেশি কার্যকরী হয়।" প্রসঙ্গত, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে ওপেনার হিসেবে পন্থকে ব্যবহার করেছিল ভারতীয় থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক। যার প্রশংসা শোনা গিয়েছিল সুনীল গাভাস্করের মুখে।