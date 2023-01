মুম্বই, 16 জানুয়ারি: পুরুষদের ধারেকাছে না-হলেও আত্মপ্রকাশে বিপুল অর্থেই বিকোল মহিলা আইপিএলের সম্প্রচার স্বত্ব ৷ 951 কোটির বিনিময়ে মেয়েদের আইপিএল সম্প্রচার করবে মুকেশ আম্বানির ভায়াকোম 18 (Viacom18 wins womens ipl media rights from BCCI say Jay Shah) ৷ টেলিভিশন এবং ডিজিটাল জোড়া স্বত্বই কিনে নিয়েছে আম্বানির সংস্থা ৷ 2023 থেকে 2027 অর্থাৎ, আগামী পাঁচ বছর মেয়েদের আইপিএলের সম্প্রচারের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত ভায়াকোমের হাতে ৷

সোমবার এক টুইটে এ কথা জানিয়েছেন বোর্ড সচিব জয় শাহ (Jay Shah) ৷ মাইক্রোব্লগিং সাইটে বিসিসিআই সচিব লিখেছেন, "ভায়াকোম 18-কে অভিনন্দন মহিলা আইপিএলের মিডিয়া সম্প্রচার স্বত্ব জিতে নেওয়ার জন্য ৷ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রতি আস্থা রাখার জন্য ধন্যবাদ সংস্থাটিকে ৷ 951 কোটিতে সম্প্রচার স্বত্ব জিতে নিয়েছে ভায়াকোম অর্থাৎ আগামী পাঁচ বছর ম্যাচ পিছু মূল্য 7.09 কোটি টাকা ৷ যা মহিলা ক্রিকেটের জন্য বিশাল ব্যাপার ৷"

একইসঙ্গে আরেকটি টুইটে এই ঘটনাকে ভারতের মহিলা ক্রিকেটে 'নতুন ভোর' হিসেবে অভিহিত করে জয় শাহ বলেন, "ভারতে মহিলা ক্রিকেটের ক্ষমতায়ণ বৃদ্ধিতে এটা একটি বড় এবং যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত ৷" আগামী মার্চের প্রথম সপ্তাহের শুরুতেই মহিলা আইপিএলের প্রথম মরশুম শুরু হওয়ার কথা (Women's IPL expected to start on first week of March) ৷ যদিও এখনও চূড়ান্ত সূচি ঘোষণা হয়নি ৷ পাঁচটি ফ্র্যাঞ্চাইজি দলকে মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত হবে মহিলা আইপিএলের ম্যাচগুলি ৷

প্রসঙ্গত, ছেলেদের আইপিএলের টেলিভিশন স্বত্ব না-পেলেও ডিজিটাল সম্প্রচার স্বত্ব রয়েছে ভায়াকোমের হাতেই ৷ 23,758 কোটিতে 2023-27 ছেলেদের আইপিএলের ডিজিটাল স্বত্ব স্টারের থেকে ছিনিয়ে নিজেদের দখলে নেয় আম্বানির সংস্থা ৷ যদিও টেলিভিশন সম্প্রচার স্বত্ব 23, 575 কোটি টাকায় নিজেদের কাছেই রেখেছে স্টার ৷ সবমিলিয়ে যা মেয়েদের আইপিএলের তুলনায় 10 গুণ ৷