রাজকোট, 8 জানুয়ারি: কোনও ম্যাচের জন্য তৈরি করার সময় নিজের উপর চাপ তৈরি করতেই পছন্দ করেন স্কাই (The Pressure is Key of Success for Suryakumar Yadav) ! ম্যাচ শেষে সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানালেন টি-20 ক্রিকেটের মহরথী সূর্যকুমরা যাদব ৷ হ্যাঁ, মহারথীই বটে ৷ তা না হলে, মাত্র 45 টি-20 আন্তর্জাতিকে দেড় হাজারের উপরে রান এবং 3টে শতরান ও 13টি অর্ধ শতরানের ইনিংস খেলা সম্ভব নয় ৷ আর শনিবার রাতে রাজকোটে শ্রীলঙ্কার তৃতীয় টি-20 ম্যাচে (India vs Sri Lanka 3rd T20I) বিরুদ্ধে 51 বলে 112 রানের ইনিংসে সেই মহারথীকেই দেখল ক্রিকেট-বিশ্ব ৷

বিস্ফোরক ইনিংস নিয়ে ম্যাচ শেষে সূর্যকুমার যাদব বলেন, "যখন কোনও ম্যাচের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হয়, তখন নিজের উপর চাপ তৈরি করা খুব জুরুরি ৷ যত চাপ তুমি নিজের উপর তৈরি করবে, তত ভালো খেলা বেরিয়ে আসবে ৷ এর পিছনে অনেক কঠোর পরিশ্রম রয়েছে ৷ সেই সঙ্গে খুব ভালো কিছু প্র্যাক্টিস সেশনও আছে ৷" উল্লেখ্য, সূর্যকুমার যাদবের এই ইনিংসের সুবাদে ভারত রাজকোটের পাটা ইউকেটে 228 রান তোলে 20 ওভারে ৷ যার জবাবে মাত্র 137 রানে অল আউট হয়ে যায় শ্রীলঙ্কা ৷

এদিন সাক্ষাৎকারে সূর্যকুমার যাদব জানান, মাঠের চতুর্দিকে তাঁর এই অদ্ভুত সব শটের পিছনে কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের অনেক বড় অবদান রয়েছে ৷ কারণ, রাহুল তাঁকে নিজের মতো খেলার স্বাধীনতা দিয়েছেন ৷ তাঁর কথায়,"উইকেটের পিছনে বাউন্ডারি 59-60 মিটারের মধ্যে ৷ তাই আমি সেই দূরত্বটাকে পার করার চেষ্টা করেছি ৷ সেখানে কিছু শট আগে থেকে ভাবনাচিন্তা করেই খেলেছি ৷ তবে, সেই সঙ্গে বলের মেরিট অনুযায়ী অন্য শট খেলার জন্যও প্রস্তুত থাকতে হয়েছে ৷"

সূর্য বলেন, "বেশির ভাগ সময়ে আমি মাঠে ফাঁকা এলাকাগুলো খোঁজার চেষ্টা করি ৷ ফিল্ডকে নিজের সুবিধা মতো ব্যবহার করি ৷ রাহুল দ্রাবিড় আমাকে বলেছেন, নিজের খেলাকে উপভোগ করতে এবং নিজেকে মাঠের মধ্যে তুলে ধরতে ৷" মাত্র দেড় বছরের আন্তর্জাতিক টি-20 কেরিয়ারে সূর্যকুমার যাদব 45 ম্যাচে 3টি শতরান করেছেন ৷ 13টি অর্ধ শতরান ৷ মোট 142টি বাউন্ডারি ও 92টি ওভার বাউন্ডারি রয়েছে ৷ মাত্র 44 ম্যাচে 1578 রান করেছেন, তাও 180.34 স্ট্রাইক রেটে ৷ আর এই পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে কেন তিনি, বিশ্বের ক্রিকেটের 1 নম্বর টি-20 ব্যাটার ৷