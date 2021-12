সেঞ্চুরিয়ন, 18 ডিসেম্বর : গত কয়েকদিন ধরে বিরাট কোহলি বনাম বোর্ড ইস্যুতে ঝড় বয়ে গিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট ৷ তবে সেই দুর্যোগকে পাশ কাটিয়ে শনিবার দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে প্রথম ট্রেনিং সেশন সেরে ফেলল ভারতীয় দল (Team India completes their first training session in South Africa) ৷ রংধনুর দেশে এর আগে কখনও টেস্ট সিরিজ জিতে ফিরতে পারেনি ভারতীয় দল ৷ সেই লক্ষ্যেই হেডস্যার রাহুল দ্রাবিড়ের কড়া নজরে সেঞ্চুরিয়নে অনুশীলন শুরু হল ভারতীয় দলের ৷ জৈব বলয়ে থেকেই অনুশীলন শুরু হল শ্রেয়স-ময়াঙ্কদের ৷

প্রোটিয়াদের দেশে দলের প্রথম ট্রেনিং সেশনের ছবি অনুরাগীদের সঙ্গে শেয়ার করেছে বোর্ড (BCCI shares pictures from India's first training session) ৷ প্রথম অনুশীলনের টুকরো টুকরো মুহূর্তের ছবি পোস্ট করে বিসিসিআই লেখে, "সেঞ্চুরিয়নে প্রথম টেস্টের জন্য প্রস্তুতি শুরু হল টিম ইন্ডিয়ার ৷" সেখানে নেটে ব্যাট হাতে মেজাজেই দেখা যাচ্ছে অধিনায়ক বিরাট কোহলিকে ৷

এছাড়া কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের উপস্থিতিতে টিম হাডল কিংবা নেটে কোহলির নয়া ডেপুটি লোকেশ রাহুলকে বাউন্সার সামলাতেও দেখা যাচ্ছে সেখানে ৷ নেট প্র্য়াকটিসের আগে ভারতীয় ক্রিকেটাররা এদিন ফুটভলিতেও মজেছিলেন ৷ সেই ছবি আগেই শেয়ার করেছিল বিসিসিআই ৷

রোহিত শর্মা চোটের কারণে ছিটকে যাওয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে বিরাট কোহলির নয়া ডেপুটির নাম ঘোষণা করে বিসিসিআই ৷ প্রোটিয়াদের দেশে আসন্ন টেস্ট সিরিজে বিরাট কোহলির ডেপুটির দায়িত্ব সামলাবেন কান্নুর লোকেশ রাহুল (BCCI names KL Rahul as deputy of Virat Kohli for SA test series) ৷