দুবাই, 21 ফেব্রুয়ারি : পূর্ণ সময়ের জন্য দায়িত্ব গ্রহণের পর টানা দ্বিতীয় সিরিজ জয়ে দলকে ফের মসনদে বসালেন রোহিত শর্মা ৷ দীর্ঘ ছ'বছর বাদে টি-20 ক্রিকেটের ক্রমতালিকায় শীর্ষে পৌঁছল ভারত ৷ রবিবার ইডেনে কায়রন পোলার্ডের ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হোয়াইটওয়াশ করার পরেই ইংল্যান্ডকে হারিয়ে শীর্ষে রোহিত অ্যান্ড কোম্পানি (Team India returned to the top of ICC T20 rankings) ৷

এর আগে শেষবার 2016 ফেব্রুয়ারিতে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ততম ফর্ম্যাটে শীর্ষে ছিল 'মেন ইন ব্লু' ৷ 2021 টি-20 বিশ্বকাপের সুপার-12 থেকে বিদায় নিলেও পরবর্তীতে নিউজিল্যান্ড এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ঘরের মাঠে চুনকাম করার ফল পেল টিম ইন্ডিয়া (After T20 WC last year India whitewashed New Zealand and WI on home soil) ৷

ইয়ন মর্গ্যানের দলের সঙ্গে রেটিংয়ে সমমেরুতে থাকলেও পয়েন্টে কিছুটা এগিয়ে থেকে বর্তমানে একনম্বরে কোহলি-রোহিতরা ৷ এরপর প্রথম পাঁচে যথাক্রমে রয়েছে পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ গতকাল ইডেনে সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ ম্যাচে কায়রন পোলার্ডের দলকে 17 রানে হারায় ভারত (India beat West Indies by 17 runs in final T20 on Sunday) ৷ এই জয়ে অধিনায়ক হিসেবে ব্যক্তিগত নজিরও গড়ে ফেললেন রোহিত ৷

প্রথম ভারতীয় অধিনায়ক হিসেবে টি-20 ক্রিকেটে তিন বা তারও বেশি সিরিজে প্রতিপক্ষকে চুনকাম করার নজির গড়লেন মুম্বইকর ৷ সামগ্রিকভাবে সরফরাজ আহমেদ (5), আসঘর আফগানের (4) পর রোহিত হলেন বিশ্বের তৃতীয় অধিনায়ক যিনি এই নজিরের স্বাদ পেলেন ৷ এর আগে শ্রীলঙ্কা (2017), ওয়েস্ট ইন্ডিজ (2018) এবং নিউজিল্যান্ডকে (2021) হোয়াইটওয়াশ করেছিল রোহিতের ভারত ৷