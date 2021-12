মুম্বই, 6 ডিসেম্বর : ঘরের মাঠে বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে সিরিজ জিতে ফের ব়্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থান ফিরে পেল টিম ইন্ডিয়া (Team India regains the top spot of ICC Test rankings) ৷ কানপুরে তীরে এসে তরী ডুবলেও মুম্বই টেস্টে কার্যত একপেশে জয়ে সোমবার কিউয়িদের বিরুদ্ধে সিরিজ জিতল কোহলির ভারত ৷ সেইসঙ্গে আইসিসি টেস্ট ব়্যাংকিংয়ে প্রথম স্থানে উঠে এল তারা ৷

কোহলির দল শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করায় ক্রমতালিকায় দ্বিতীয় স্থানে নেমে গেলেন উইলিয়ামসনরা ৷ 124 রেটিং পয়েন্ট সংগ্রহ করে ফের লাল বলের ক্রিকেটে মসনদে বসল টিম ইন্ডিয়া (India collects 124 rating points to regain the top spot) ৷ দ্বিতীয়স্থানে থাকা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন নিউজিল্যান্ডের সংগ্রহে 121 রেটিং পয়েন্ট ৷ এরপর প্রথম পাঁচে রয়েছে যথাক্রমে অস্ট্রেলিয়া (108), ইংল্যান্ড (107) এবং পাকিস্তান (92) ৷

তবে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ জিতেও বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় তিন নম্বরে ভারতীয় দল (Team India are in third spot in ICC World Championship points table) ৷ কোহলিদের ঝুলিতে 42 পয়েন্ট থাকলেও জয়ের শতকরা হিসেবে 24 পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে শ্রীলঙ্কা ৷ এখনও পর্যন্ত টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে দু'টি ম্যাচ খেলে দু'টোতেই জয় পেয়েছে দ্বীপরাষ্ট্রটি ৷ সমসংখ্যক পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়স্থানে রয়েছে পাকিস্তান ৷

আরও পড়ুন : IND vs NZ Mumbai Test : মুম্বই টেস্টে রেকর্ডের ছড়াছড়ি, সব ফরম্যাটে 50 ম্যাচ জয় কোহলির

মুম্বইয়ে সোমবার জয়ের জন্য ভারতের প্রয়োজন ছিল 5 উইকেট ৷ এদিন প্রথম সেশনেই সেই লক্ষ্যপূরণ করে ফেলে ভারতীয় দল ৷ 140/5 খেলা শুরু করে চতুর্থদিন মাত্র 17 রান যোগ করে দ্বিতীয় ইনিংসে অলআউট হয়ে যায় কিউয়িরা ৷ 372 রানে ম্যাচ এবং সেইসঙ্গে সিরিজ জিতে নেয় টিম ইন্ডিয়া ৷

এদিকে কিউয়িদের হারিয়ে রংধনুর দেশে প্রথমবার সিরিজ জয়ের লক্ষ্য স্থির করে ফেলেছেন কোহলি (Virat Kohli sets his sight to win the test series in South Africa) ৷ অধিনায়ক হিসেবে কামব্যাকেই সিরিজ জয়ে তৃপ্ত কোহলি বলেন, "আশা করি যেমনভাবে খেলতে চাই ঠিক তেমনভাবেই আমরা দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে খেলতে পারব এবং সিরিজ জিতে ফিরব ৷"