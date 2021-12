মুম্বই, 12 ডিসেম্বর : ওমিক্রন (Omicron) কাঁটা সরিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের জন্য প্রস্তুত ভারতীয় দল ৷ প্রাথমিকভাবে 9 ডিসেম্বর প্রোটিয়াদের দেশে উড়ে যাওয়ার কথা থাকলেও পরিবর্তিত সফরসূচি অনুযায়ী তাতে রদবদল ঘটেছে ৷ প্রাথমিক সূচিতে 17 ডিসেম্বর প্রথম টেস্ট খেলতে নামার কথা থাকলেও পরিবর্তিত সূচিতে রামধনুর দেশে ভারতীয় দল প্রথম টেস্ট খেলতে নামবে বক্সিং-ডে'তে অর্থাৎ 26 ডিসেম্বর (India will play first test in South Africa from 26th December) ৷

তার আগে পরিবর্ত সফরসূচি মেনে সম্ভবত 16 ডিসেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকা উড়ে যাচ্ছে ভারতীয় দল (Team India likely to leave for South Africa on December 16) ৷ রবিবার মুম্বইয়ে রিপোর্ট করে জৈব বলয়ে প্রবেশ করছেন দক্ষিণ আফ্রিকা সফরগামী ভারতীয় টেস্ট স্কোয়াডের সদস্যরা (India cricketers enter bio-bubble in Mumbai today) ৷ সেদেশে পৌঁছেও টেস্ট স্কোয়াডের সদস্যদের থাকতে হবে জৈব বলয়ে ৷

ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে ভারতীয় দলের লক্ষ্য দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম টেস্ট সিরিজ জয় ৷ সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের জন্য 18 সদস্যের টেস্ট স্কোয়াড ঘোষণা করেছে ৷ দলে ঠাঁই পেলেও অজিঙ্ক রাহানের দায়িত্ব কমেছে দলে ৷ মুম্বইকর ব্যাটারের পরিবর্তে ডিন এলগারদের বিরুদ্ধে বিরাট কোহলির ডেপুটির দায়িত্ব সামলাবেন আরেক মুম্বইকর রোহিত শর্মা ৷

সেঞ্চুরিয়নে 26-30 ডিসেম্বর প্রথম টেস্ট খেলবেন কোহলিরা ৷ এরপর 3-7 জানুয়ারি জোহানেসবার্গে দ্বিতীয় এবং 11-15 জানুয়ারি তৃতীয় টেস্টে মুখোমুখি হবে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ পরবর্তী প্রোটিয়া সফরে সমসংখ্যক ম্যাচের ওডিআই সিরিজ খেলবে ভারত ৷ অধিনায়ক হিসেবে রোহিত শর্মার পথচলা শুরু হবে ওয়ার্ল্ড কাপ সুপার লিগের অন্তর্গত সেই সিরিজে ৷