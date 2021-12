মুম্বই, 4 ডিসেম্বর : আজাজ প্যাটেলের কীর্তিকে ছাপিয়ে মুম্বই টেস্টে দ্বিতীয় দিন শাসন করল ভারতীয় দল ৷ নিউজিল্যান্ডকে প্রথম ইনিংসে 62 রানে অলআউট করলেন ভারতীয় বোলাররা (New Zealand all out for 62 in their first innings) ৷ প্রথম ইনিংসে 263 রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে কোহলির দল কোনও উইকেট না হারিয়ে 69 রান তুলেছে ৷ সবমিলিয়ে দ্বিতীয় দিনের শেষে 332 রানে এগিয়ে থেকে মুম্বইয়ে জয়ের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে ভারতীয় শিবির (India extends their lead to 332 runs at the end of day 2 in Mumbai Test) ৷

মন্দ আলোর কারণে খেলা শেষ না হলে এদিন লিডটা সাড়ে তিনশোও ছুঁয়ে যেতে পারত ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে ওপেনে নেমে দিনের শেষে 29 রানে অপরাজিত চেতেশ্বর পূজারা ৷ অন্যদিকে প্রথম ইনিংসে শতরানকারী ময়াঙ্ক অপরাজিত 38 রানে ৷ দ্বিতীয়দিন 325 রানে শেষ হয় ভারতের প্রথম ইনিংস ৷ একাই ভারতের 10 উইকেট নিয়ে জিম লেকার, অনিল কুম্বলের কীর্তি ছুঁয়ে ফেলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত কিউয়ি স্পিনার আজাজ প্যাটেল ৷ কিন্তু আড়াইশোর উপর রানে এগিয়ে থেকেও ব্ল্যাক ক্যাপসদের এদিন ফলো-অন না করতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি ৷

ওয়াংখেড়েতে দ্বিতীয়দিন আবারও বিধ্বংসী রূপ নেন ফিঙ্গার স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন ৷ দক্ষিণী স্পিনার 4 উইকেট তুলে নেন (Ravichandran Ashwin takes 4 wickets) ৷ অন্যদিকে ইশান্তের পরিবর্তে একাদশে ঢুকে নিউজিল্যান্ড ব্যাটিংয়ের টপ-অর্ডার ভাঙার কাজটা করেন মহম্মদ সিরাজ ৷ হায়দরাবাদ পেসারের ঝুলিতে দুই কিউয়ি ওপেনার-সহ 3 উইকেট ৷ 2 উইকেট নিয়ে যোগ্য সঙ্গত দেন অক্ষর প্যাটেল ৷ মাত্র দুই কিউয়ি ব্যাটার দু'অঙ্কের রান করতে সমর্থ হন ৷

28.1 ওভার মাত্র 62 রানে কিউয়িদের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৷ আজাজ প্যাটেলের ইতিহাস গড়ার মঞ্চে দলগতভাবে লজ্জার রেকর্ড গড়ে নিউজিল্যান্ড ৷ ভারতের মাটিতে টেস্ট ক্রিকেটে এটাই দলগতভাবে সর্বনিম্ন রানের নজির (New Zealand scores lowest total in an inning on Indian soil) ৷ এর আগে ভারতের মাটিতে টেস্টে ইনিংসে সর্বনিম্ন রানের নজির ছিল ভারতেরই ঝুলিতে ৷ 1987 দিল্লিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে 75 রানে অলআউট হয়ে গিয়েছিল দিলীপ বেঙ্গসরকরের ভারত ৷