কেপটাউন, 23 জানুয়ারি : নিউল্যান্ডসে তীরে এসেও তরী ডুবল ভারতের ৷ ঝোড়ো অর্ধশতরান হাঁকিয়েও নায়ক হতে পারলেন না দীপক চাহার ৷ 288 রান তাড়া করতে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে 4 রানে হারল ভারত ৷ টেস্ট সিরিজ হারের পর ম্যান্ডেলার দেশ থেকে এই প্রথম ওয়ান-ডে সিরিজে হোয়াইটওয়াশের লজ্জা নিয়েই দেশে ফিরছে টিম ইন্ডিয়া (Team India digest first ever ODI series whitewash in SA) ৷ বিফলে গেল দ্বিতীয় উইকেটে শিখর ধাওয়ান-বিরাট কোহলি জুটির লড়াইও ৷

শেষ লগ্নে নিউল্যান্ডসে এদিন ঝড় তুলেছিলেন দীপক চাহার ৷ তাঁর ব্যাটেই নিয়মরক্ষার ম্য়াচে জয়ের গন্ধ পেয়েছিল ভারত ৷ মনে করা হচ্ছিল সিরিজ হারতে হলেও সফরের শেষে অন্তত জয় আসতে চলেছে ৷ কিন্তু 48তম ওভারের প্রথম বলে দীপক চাহার ফিরতেই সেই স্বপ্নের সলিলসমাধি ৷ 17 বলে অবশিষ্ট দুই উইকেটে ভারতের প্রয়োজন ছিল 10 রান ৷ পারলেন না বুমরা-চাহাররা ৷ সবমিলিয়ে জেতা ম্যাচ মাঠেই রেখে আসল 'মেন ইন ব্লু' ৷

288 রান তাড়া করতে নেমে শুরুতে অধিনায়কের উইকেট খোয়ালেও দ্বিতীয় উইকেটে দলের জয়ের ভিত গড়ে দেন শিখর ধাওয়ান এবং বিরাট কোহলি ৷ দ্বিতীয় উইকেটে দুই ব্যাটার যোগ করেন মূল্যবান 98 রান ৷ সিরিজে দ্বিতীয় হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে ধাওয়ান ফেরেন 61 রানে (Dhawan completes his second half century of the series) ৷ পন্থ করেন শূন্য ৷ এরপরেও শ্রেয়স আইয়ারকে সঙ্গে নিয়ে লড়াইটা চালিয়ে যাচ্ছিলেন কোহলি ৷ কিন্তু 65 রানে প্রাক্তন অধিনায়ক ফিরতেই আঁধার ঘনিয়ে আসে ভারতীয় শিবিরে (Virat Kohli also scores his second fifty of the series) ৷ 223 রানে 7 উইকেট হারানোর পর মনে হচ্ছিল টিম ইন্ডিয়া লক্ষ্যমাত্রার অনেক আগেই থেমে যাবে ৷

আরও পড়ুন : Vamika celebrates Virat half century : ভিআইপি বক্সে বাবার অর্ধশতরান সেলিব্রেট ভামিকার, প্রকাশ্যে বিরাট-কন্যা

কিন্তু শার্দূলের পরিবর্ত দীপক চাহার ক্রিজে নেমে সমীকরণ বদলে দেন ৷ অষ্টম উইকেটে বুমরাকে নিয়ে তাঁর 55 রানের জুটি দলকে জয়ের কাছে পৌঁছে দেয় ৷ কিন্তু 34 বলে 55 রান করে চাহার ফিরতেই সব শেষ ৷ টস হেরে প্রথমে ব্যাটিং নিয়ে কুইন্টন ডি'ককের ব্যাটে এদিন স্কোরবোর্ডে 287 রান তোলে প্রোটিয়া শিবির ৷ ডি'কক করেন 124 রান ৷