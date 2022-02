দুবাই, 7 ফেব্রুয়ারি : বছর শেষে অক্টোবর মাসে অস্ট্রেলিয়ায় টি-20 বিশ্বকাপের আসর বসছে (Tickets on sale for T20 World Cup in Australia) ৷ সেই টুর্নামেন্টের ম্যাচের টিকিট সাধারণ দর্শকদের জন্য ওয়েবসাইটে ছাড়ল আইসিসি ৷ t20worldcup.com ওয়েবসাইটে ম্যাচের টিকিট বিক্রির জন্য ছেড়েছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা (ICC has Released Match Tickets for Sale on Website) ৷ মেলবোর্নে ফাইনাল-সহ মোট 45টি ম্যাচের টিকিট ওয়েবসাইটে ছাড়া হয়েছে ৷ 16 অক্টোবর থেকে 13 নভেম্বর পর্যন্ত হবে টি-20 বিশ্বকাপ ৷

আইসিসি’র তরফে দেওয়া একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রথম রাউন্ড এবং সুপার 12 ম্যাচে বাচ্চাদের জন্য টিকিট ছাড়া হয়েছে ৷ যার দাম করা হয়েছে 5 ডলার ৷ আর প্রতিটি ভেনুতে বাছাই করা ম্যাচে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য টিকিট ছাড়া হয়েছে ৷ যার দাম ধার্য করা হয়েছে 20 ডলার ৷ এটাই প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ায় টি-20 বিশ্বকাপ আয়োজিত হতে চলেছে ৷ প্রসঙ্গত, 2020 সালে এই টি-20 বিশ্বকাপ হওয়ার কথা ছিল অস্ট্রেলিয়ায় ৷ কিন্তু, করোনা সংক্রমণের জেরে টুর্নামেন্ট স্থগিত করতে হয় ৷

পরের বছর 2021 সালে ভারতে টি-20 বিশ্বকাপ হওয়ার কথা ছিল ৷ তাই গত বছরেও সেটি আয়োজন করা যায়নি ৷ এমনকি করোনার জন্য ভারতেও টি-20 বিশ্বকাপের আসর বসেনি ৷ বিসিসিআই সেই টুর্নামেন্ট সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে নিয়ে যায় ৷ এবার 2022 সালে স্থগিত থাকা টি-20 বিশ্বকাপের আসর বসতে চলেছে ৷ ম্যাচ হবে অ্যাডিলেড, ব্রিসবেন, জিলং, হোবার্ট, মেলবোর্ন, পার্থ এবং সিডনিতে ৷

2021’র টি-20 বিশ্বকাপ জিতেছে অস্ট্রেলিয়া ৷ যা তাদের প্রথম টি-20 বিশ্বকাপ ট্রফি ৷ এবার টি-20’র বিশ্বজয়ীদের ঘরের মাঠেই বসছে টুর্নামেন্টের আসর ৷ যেখানে ফেভারিট হিসেবে মাঠে নামবে অজিরা ৷ যা নিয়ে অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চ জানিয়েছেন, টি-20 বিশ্বকাপ একটি দুর্দান্ত নিদর্শন হতে চলেছে এবং ঘরের মাঠে দর্শকদের সামনে সেই ট্রফি ধরের রাখার লড়াই তাঁদের কাছে অনেক বড় সম্মানের ৷