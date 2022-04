ক্রাইস্টচার্চ, 3 এপ্রিল : অ্যাডাম গিলক্রিস্টকে টপকে বিশ্বরেকর্ড আলিসা হিলির ৷ ওপেনিং ব্যাটারের ধ্রুপদী শতরানে ভর করে বিশ্বকাপ ফাইনালে ইংরেজদের সামনে বিরাট লক্ষ্যমাত্রা ঝুলিয়ে দিল অস্ট্রেলিয়া ৷ সপ্তমবার ট্রফি ঘরে তুলতে 5 উইকেট হারিয়ে গতবারের সেরাদের 357 রানের টার্গেট দিল 'উইমেন ইন ইয়েলো' (England need 357 runs to win against Australia in WC final) ৷ পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে যে কোনও বিশ্বকাপ ফাইনাল সর্বাধিক ব্যক্তিগত রানের ইনিংস খেললেন হিলি ৷ 138 বলে মিচেল স্টার্ক-পত্নীর ব্যাট থেকে এল 170 রান (Alyssa Healy hits 170 runs from 138 balls) ৷ অর্ধশতরান করলেন আরেক ওপেনার রাচায়েল হেইনেস এবং বেথ মুনি ৷

ক্রাইস্টচার্চে টস জিতে এদিন ছ'বারের চ্যাম্পিয়নদের ব্যাটিংয়ে আমন্ত্রণ জানান ইংরেজ অধিনায়িকা হিথার নাইট ৷ কিন্তু তাঁর সেই সিদ্ধান্ত যেন ক্রমেই ব্যুমেরাং হতে থাকে ৷ ওপেনিং জুটিতে হিলি-হেইনেসের 160 রানেই রানের পাহাড়ে চড়ার ইঙ্গিত স্পষ্ট করে দেয় অজিরা ৷ হেইনেস 93 বলে 68 রান করে আউট হলেও থামানো যায়নি হিলিকে ৷ ইংরেজ বোলারদের সাধারণ স্তরে নামিয়ে 100 বলে শতরান পূর্ণ করেন অজি ওপেনার ৷ সেমিফাইনালেও শতরান হাঁকিয়ে দলকে জয়ের পথে চালিত করেছিলেন তিনি ৷

শতরানের পর আরও সংহার মূর্তি ধারণ করেন স্টার্ক-পত্নী ৷ 129 বলে পেরিয়ে যান দেড়শো রানের গন্ডি ৷ সেইসঙ্গে অ্যাডাম গিলক্রিস্টকে টপকে বিশ্বকাপ ফাইনালে ব্যক্তিগত সর্বাধিক রানের নজিরটি নিজের নামে করে নেন (Surpassing Adam Gilchrist Alyssa Healy becomes the highest individual run getter in WC final) ৷ 2007 শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে গিলির 140 রানের ইনিংস এযাবৎ বিশ্বকাপ ফাইনালের ইতিহাসে ছিল ব্যক্তিগত সর্বাধিক রানের ইনিংস ৷ 26টি চারের সাহায্যে 138 বলে অবিস্মরণীয় ইনিংস খেলে হিলি যখন আউট হন, দলের রান তখন 45.3 ওভারে 316 ৷ 47 বলে ঝোড়ো 62 রানের ইনিংস আসে মুনির ব্যাটে ৷

আরও পড়ুন : স্টার্ক-পত্নীর ঝোড়ো শতরান, ক্যারিবিয়ানদের ধরাশায়ী করে বিশ্বকাপ ফাইনালে অজিরা

তাহিলা ম্যাকগ্রা 5 বলে 8 এবং এলিস পেরি 10 বলে 17 রানে অপরাজিত থেকে দলকে 50 ওভারে 356 রানে পৌঁছে দেন ৷ গ্যালারিতে বসে স্ত্রী'র ব্যাটিং তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলেন অজি স্পিডস্টার মিচেল স্টার্ক ৷ শতরানের পর হিলিকে করতালিতে অভিনন্দন করেন তিনি ৷ ক্যামেরাবন্দি হয় সেই মুহূর্ত ৷