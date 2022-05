কলকাতা, 14 মে : সুনীল মনোহর গাভাসকর (Sunil Manohar Gavaskar), কিংবদন্তী এই ডান-হাতি ব্যাটারের টেস্ট অভিষেক হয়েছিল 51 বছর আগে ৷ 1971 সালের 6 মার্চ পোর্ট অফ স্পেনে প্রথমবার ক্যারিবিয়ান পেস আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যাট হাতে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি ৷ তার পরবর্তী 16 বছরে অন্যন্য সব কীর্তি ছুঁয়েছেন গাভাসকার ৷

তাই মারাঠি এই প্রাক্তন ক্রিকেটারের টেস্ট অভিষেকের সুবর্ণ জয়ন্তী পালনে উদ্যোগী হয়েছেন দুই বাঙালি (Sunil Gavaskar Golden Jubilee of Test Debut to be celebrated in US) ৷ প্রশান্তকুমার গুহ এবং ড. দেবাশিস ভট্টাচার্য, এই দুই প্রবাসী বাঙালিই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (United States of America) এই সেলিব্রেশনের উদ্যোগ নিয়েছেন ৷

ইটিভি ভারতকে প্রশান্তকুমার গুহ জানিয়েছেন যে আগামী 30 জুলাই স্থানীয় সময় সন্ধ্যা 6টা 15 মিনিট নাগাদ গাভাসকারের টেস্ট অভিষেকের 50 বছর উদযাপন করা হবে ৷

যদিও গাভাসকারের টেস্ট অভিষেকের 50 বছর ছিল 2021-এ ৷ সেই হিসেবে গত বছর মার্চেই তা পালন করা উচিত ছিল ৷ কিন্তু বিশ্বব্যাপী চলতে থাকা করোনা অতিমারী এই উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করতে দেয়নি ৷ তাই এক বছর পরে হলেও এই সেলিব্রেশনের সুযোগ হাতছাড়া করতে চান না এই দুই প্রবাসী বাঙালি ৷

প্রশান্ত ও দেবাশিস, দুজনেই ক্রিকেট-প্রেমী ৷ তাছাড়া মার্কিন মুলুকে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির কাজে তাঁরা বহুদিন ধরে যুক্ত ৷ তারই অঙ্গ হিসেবে ক্রিকেট সংক্রান্ত নানা অনুষ্ঠানও আয়োজন করেন তাঁরা ৷ 2015 সালে মিশিগানে গাভাসকার, ফারুক ইঞ্জিনিয়ার, দিলীপ বেঙ্গসরকার, প্রয়াত অজিত ওয়াদেকর, চেতন চৌহান, বিএস চন্দ্রশেখর, পদ্মাকর শিবলকর ও কারসন ঘাউরিকে নিয়ে একটি অনুষ্ঠান করেছিলেন ৷

এবার ডেট্রয়েটের ফারমিংটন হিলসে গাভাসকারের টেস্ট অভিষেকের সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করতে চলেছেন তাঁরা ৷ সেখানে গাভাসকারের একাধিক সতীর্থকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ৷ সেই তালিকায় গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথ, ফারুক ইঞ্জিনিয়ার তো থাকছেনই ৷ সঙ্গে থাকছেন গাভাসকারের আমলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েডও ৷ আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে কপিলকেও ৷ প্রশান্তকুমার গুহ জানালেন, ব্যস্ততার কারণে কপি থাকতে পারবেন কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয় ৷ তবে বাকিরা থাকছেনই ৷

স্বাভাবিকভাবেই তাই এই অনুষ্ঠান ঘিরে নতুন করে আগ্রহ তৈরি হয়েছে ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে ৷

