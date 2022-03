মোহালি, 3 মার্চ : সচিন তেন্ডুলকর, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়দের গ্রহে ঢুকতে বাকি আর কয়েক ঘণ্টা ৷ 12তম ভারতীয় খেলোয়াড় হিসেবে 100টি টেস্ট খেলার মাইলফলক ছুঁতে চলেছেন বিরাট কোহলি ৷ তার আগে এক ঝলকে দেখে নেওয়া যাক ‘কিং কোহলি‘র টেস্টের পরিসংখ্যান (Virat Kohli is about to play his 100th Test Match) ৷

মোট টেস্ট : 99

99 ইনিংস : 168

168 মোট নট আউট : 10

10 রান : 7962

7962 সর্বোচ্চ স্কোর : পুনেতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অপরাজিত 254 (অক্টোবর 10-13, 2019)

পুনেতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অপরাজিত 254 (অক্টোবর 10-13, 2019) গড় : 50.39

50.39 স্ট্রাইক রেট : 55.67

55.67 শত : 27

27 অর্ধশতক : 28

28 বাউন্ডারি : 896

896 ছক্কা : 24

24 ক্যাচ : 100

টেস্ট অভিষেক : 2011 সালে কিংস্টনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৷ অভিষেক টেস্টের দুই ইনিংসে কোহলির সংগ্রহ ছিল 4 এবং 15 রান ৷

দেশের মাটিতে : 44 ম্যাচে কোহলির সংগ্রহ 3766 রান ৷ সর্বোচ্চ স্কোর অপরাজিত 254 ৷

বিদেশের মাটিতে : 54 ম্যাচে কোহলির সংগ্রহ 4139 রান ৷ সর্বোচ্চ স্কোর 200 ৷

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্টে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি করেছেন তিনি ৷ ক্যাঙ্গারুদের দেশের বিরুদ্ধে মোট 7টি সেঞ্চুরি এসেছে কোহলির ব্যাট থেকে ৷

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সবচেয়ে রান করেছেন কোহলি ৷ মোট সংগ্রহ 1960 রান ৷

68টি টেস্টে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি ৷ তার মধ্যে মোট 40টি ম্যাচে জয় এসেছে ।

অধিনায়ক হিসেবে কোহলির দখলে রয়েছে 20টি টেস্ট সেঞ্চুরির রেকর্ড । একমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন অধিনায়ক গ্রেম স্মিথ কোহলির থেকে বেশিবার শতরান পেয়েছেন ৷ তাঁর সংগ্রহ 25টি সেঞ্চুরি ৷

আরও পড়ুন : Virat Kohli 100th Test Match : ‘কখনও ভাবিনি 100 টেস্ট খেলব’, আবেগে ভাসলেন কোহলি