পার্ল, 21 জানুয়ারি : টেস্ট সিরিজে প্রথম ম্যাচ জিতে তবু কিছুটা ভয় দেখানো গিয়েছিল বিপক্ষকে ৷ কিন্তু ওয়ান ডে সিরিজে প্রথম ম্যাচের পর দ্বিতীয় ম্যাচেও অসহায় আত্মসমর্পণ করে বসল ভারত ৷ শুক্রবার 'ডু অর ডাই' ম্যাচে ভারত হারল 7 উইকেটে (South Africa beat India by 7 wickets in the second ODI) ৷ সেইসঙ্গে টেস্টের পর ম্যান্ডেলার দেশে ওয়ান ডে সিরিজও হেরে ফিরছে ভারত (After test series India have lost the ODI series also) ৷ ঋষভ পন্থ এবং অধিনায়ক কেএল রাহুলের ব্যাটে প্রোটিয়াদের 288 রানের লক্ষ্যমাত্রা দিলেও বোলারদের হতশ্রী পারফরম্যান্সে দ্বিতীয় ম্যাচে জয়ের কোনও সম্ভাবনাই তৈরি হল না ভারতের ৷ প্রথম দু'টি ওয়ান ডে হেরে তিন ম্যাচের সিরিজ হারাল 'মেন ইন ব্লু' ৷ সিরিজের শেষ ম্যাচ রবিবার নিউল্যান্ডসে ৷



ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে দলে রেখেও গত ম্যাচে বল না-করানোয় ব্যাপক সমালোচনা হয়েছিল অধিনায়ক কেএল রাহুলের ৷ এদিন নাইট তারকার হাতে 5 ওভার বল তুলে দিলেন বটে অধিনায়ক কিন্তু তাতে ভাগ্য বদলালো না ৷ ব্যাট হাতেও ব্যর্থ ভেঙ্কটেশ ৷ বল হাতে জসপ্রীত বুমরা, যুজবেন্দ্র চাহাল কিছুটা লড়লেন বটে ৷ কিন্তু সেরা ফর্মের ধারে কাছেও না থাকা ভুবনেশ্বর কুমার এবং রবিচন্দ্রন অশ্বিনের যথেচ্ছ রান খরচে সহজেই জিতল প্রোটিয়ারা ৷

ওপেনিং জুটিতে দারুণ শুরু হলে বড় রান তাড়া করা অনেকটা সহজ হয়ে যায় যে কোনও দলের ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হল ৷ জানেমান মালান এবং অভিজ্ঞ কুইন্টন ডি'কক ভারতীয় বোলারদের নাভিশ্বাস তুলে ওপেনিং জুটিতে তোলেন 132 রান (De Kock and Janeman Malan builded 132 runs opening partnership) ৷ ওখানেই অর্ধেক ম্যাচ জিতে যায় প্রোটিয়ারা ৷ 78 করেন কক ৷ 91 রানে ফেরেন মালান ৷ এরপর অধিনায়ক তেম্বা বাভুমা 35 রানে ফিরলেও অপরাজিত থেকে বাকি কাজটা সারেন এইডেন মার্করাম এবং গতম্যাচের শতরানকারী ভ্যান ডুসেন ৷ দু'জনেই 37 রানে অপরাজিত থাকেন ৷

অবিভক্ত 74 রানের জুটিতে দলকে ম্যাচ এবং সিরিজ জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন দু'জনে ৷ ভুবনেশ্বর 8 ওভারে খরচ করেন 67 রান ৷ অশ্বিন 10 ওভারে দেন 68 রান ৷ দিনের শুরুতে টস জিতে প্রথমে ব্যাট নিয়ে ঋষভ পন্থ (85) এবং কেএল রাহুলের (55) ব্যাটে স্কোরবোর্ডে 287 রান তুলেছিল ভারত ৷ বল হাতে সফল না-হলেও ব্যাট হাতে 40 রানের অবদান রাখেন শার্দূল ঠাকুর ৷