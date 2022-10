কলকাতা, 31 অক্টোবর: দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে হারের পরও একটুও বিচলিত নন ৷ বরং টিম ইন্ডিয়া ফাইনালে খেলবে ৷ সিএবি-র বার্ষিক সাধারণ সভায় এসে এমনটাই জানিয়ে দিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (Sourav Ganguly predicted that India will play T20 WC final)। প্রথম দু'ম্যাচে পাকিস্তান ও নেদারল্যান্ডসকে হারানোর পর রবিবার পারথে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে হারতে হয়েছে ভারতীয় দলকে। তবুও বিরাটদের উপর ভরসা রাখছেন বিসিসিআইয়ের প্রাক্তন সভাপতি।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে হারের পর এখন সেমিতে যেতে হলে গ্রুপের বাকি দু'ম্যাচ জিততে হবে টিম ইন্ডিয়াকে। বাংলাদেশ ও জিম্বাবোয়েকে ভারতের হারাতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তবে বৃষ্টির জন্য যেভাবে একের পর এক ম্যাচ বাতিল হচ্ছে, তাতে চিন্তা বাড়ছে রোহিত-দ্রাবিড়দের। তবে সৌরভ বলেন, "ভারত কোয়ালিফাই করে যাবে। তারপর তো দু'টো ম্যাচ। আমি ভারতীয় দল নিয়ে সবসময়ই আশাবাদী।"

বিশ্বকাপে ভারতের দৌড় নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করার পাশাপাশি আগামিদিনে ভারতীয় দলে বাংলার ক্রিকেটারদের সুযোগ পাওয়া নিয়েও আশাপ্রকাশ করেছেন মহারাজ ৷ সৌরভ মনে করেন, বাংলার অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদ নিয়মিত ভারতীয় দলে খেলবেন (Sourav hopes Shahbaz Ahmed will play for India for long)। উল্লেখ্য, সদ্য-সমাপ্ত দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে ভারতীয় দলে আত্মপ্রকাশ করেছেন শাহবাজ। সৌরভ বলেন, "বাংলা দলে অনেক প্রতিভাবান ক্রিকেটার রয়েছে। শাহবাজ আহমেদ, মুকেশ কুমাররা ভারতীয় দলে জায়গা পেতেই পারে।"

সবশেষে ঘরোয়া বিভিন্ন টুর্নামেন্টে বাংলার পারফরম্যান্স নিয়েও মুখ খোলেন তিনি ৷ রঞ্জি ট্রফি হোক বা মুস্তাক আলি ট্রফি, যে কোনও টুর্নামেন্টে তীরে এসে তরি ডুবছে বাংলার। ফাইনাল বা সেমিফাইনালে উঠলেও ট্রফি জেতা হচ্ছে না। সোমবার সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে বাংলার ম্যাচ হিমাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে। জিতলে সেমিফাইনালে ওঠার রাস্তা পাকা করে ফেলবেন অনুষ্টুপ মজুমদাররা। বাংলার ভালো খেলার ব্যাপারে প্রত্যাশী সৌরভ । তিনি বলেন, "বাংলা তো ভাল খেলছে। সমস্ত সুযোগ-সুবিধাও রয়েছে। ভালো খেলবে।"