মোতেরায় শতরানকারী গিলের প্রশংসায় মহারাজ

কলকাতা, 11 মার্চ: লাল বলের ক্রিকেটকে বাঁচানোর পক্ষে সওয়াল করলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (Sourav Ganguly raises his voice to save test cricket again)। বিশ্বজুড়ে একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের দাপটে কিছুটা হলেও ফিকে পাঁচদিনের ক্রিকেট। টেস্ট ক্রিকেটকে বাঁচানোর পক্ষে সওয়াল করেছে খোদ এমসিসি। এবার সেই সওয়ালে গলা মেলালেন বিসিসিআই'য়ের প্রাক্তন সভাপতি। তিনিও মনে করেন ক্রিকেটের কুলীন ঘরানাকে বাঁচাতে আরও যত্নবান হওয়া দরকার। শনিবার হাওড়া ইউনিয়নের শতবর্ষের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে নানা কথাই বললেন মহারাজ ৷ টেস্ট ক্রিকেটকে বাঁচানোর পক্ষে সওয়ালের পাশাপাশি এদিন মোতেরা টেস্টে শুভমন গিলের শতরান নিয়েও প্রশংসা শোনা গেল সৌরভের গলায় (Sourav Ganguly praises Shubmann Gill on his second test century) ৷

আসন্ন আইপিএলের জন্য মঙ্গলবার এবং বুধবার ফের দিল্লি ক্যাপিট্যালসের শিবির বসছে তিলোত্তমায়। 19 মার্চ দিল্লিতে দলের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন কোচ রিকি পন্টিং। হাওড়ার অনুষ্ঠানে এদিন জানালেন সৌরভ ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে, ভারতীয় ক্রিকেটে পিচ বিতর্ক নিয়ে মুখ খুললেন 'প্রিন্স অফ ক্যালকাটা'। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের প্রথম তিন ম্যাচেই উইকেট নিয়ে বিতর্ক চরমে উঠেছিল। তবে আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে চতুর্থ টেস্টের পিচ নিয়ে সন্তুষ্ট সকলেই। পিচে রান যেমন রয়েছে, আবার উইকেটের জন্যেও সহায়ক মোতেরার পিচ।

এ প্রসঙ্গে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বলেন, "এর আগে বেশ কঠিন উইকেটে ম্যাচ খেলতে হয়েছে ভারতীয় দলকে। এটা একেবারে সঠিক উইকেটে ম্যাচ হচ্ছে।" নাগপুর, দিল্লি ও পরে ইন্দোর টেস্টে টার্নার উইকেটে সেই অর্থে রান তুলতে পারেননি দু'দলের ব্যাটাররা।" সরাসরি না-বললেও নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের পিচ নিয়ে বাকি সকলের মতো খুশি সৌরভও।

স্বপ্নের ফর্মে থাকা শুভমন গিল সুযোগ পেয়েই বাজি মারলেন ৷ মোতেরায় চতুর্থ টেস্টের তৃতীয়দিন ঝকঝকে সেঞ্চুরি এল তরুণ ওপেনারের ব্যাটে । অজি বোলারদের দুরন্ত সামলে তাঁর 128 রানের ইনিংসের প্রশংসা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের গলায়। অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সৌরভ বলেন, "ও দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছে, প্রথম তিনটে টেস্টে ব্যাট করা সহজ ছিল না। সেখান থেকে এই টেস্টের উইকেট ব্যাটারদের পক্ষে সুবিধাজনক। সেই সুযোগটাই ও কাজে লাগিয়েছে।"