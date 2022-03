কলকাতা, 5 মার্চ : শুক্রবার সন্ধ্যার একটি দুঃসংবাদে বাজ ভেঙে পড়েছে ক্রিকেট বিশ্বে ৷ স্পিনের জাদুকর শেন ওয়ার্ন প্রয়াত ! তাও মাত্র 52 বছর বয়সে (Shane Warne passes away aged 52) ! মৃত্যুর 12 ঘণ্টা পরেও যা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে অনুরাগীদের ৷ তাঁর এই হঠাৎ মৃত্যু বেশ রহস্যময় ৷ তবে জানা গিয়েছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ওয়ার্নের ৷ একজন বিশ্ববন্দিত ক্রীড়াবিদের এমন পরিণতিতে ভ্রু কুঁচকেছে অনেকেরই ৷ আবার এই পরিণতি থেকে শিক্ষা নেওয়ার কথাও বলছেন বিভিন্নজন ৷

বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে একজন ৷ ওয়ার্নের মৃত্যুর পর তাঁর অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের কথা উঠে আসছে ৷ নিয়মিত ধূমপান করতেন ৷ ওয়ার্নের সিগারেট প্রীতির কথা তাঁর খেলোয়াড়ী জীবনের সতীর্থদের কাছে থেকে জানা গিয়েছে একাধিকবার ৷ মুখে সিগারেট নিয়ে তাঁর ছবি ভাইরাল হয়েছে ৷ মদ্যপান, মাদক সেবনের মতো অভিযোগও ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে ৷ তবে এসব তাঁর ক্রিকেট জীবনের কিসসা ৷ বাইশ গজ-কে বিদায় জানানোর পর স্বাস্থ্য সম্পর্কে কতটা সচেতন ছিলেন তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে ৷

ওয়ার্নের মৃত্যুর শোকবার্তা লিখতে গিয়ে সৌরভের পোস্টে ধরা পড়ল স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সতর্কবাণী (Sourav Ganguly mourns to Shane Warne death) ৷ বর্তমানে ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বময় কর্তা বুঝিয়ে দিলেন, স্বাস্থ্যই সম্পদ ৷ এর অবহেলা করলে ভুগতে হবে যে কাউকে ৷ তিনি যত বড় মানুষই হন না কেন ৷ সৌরভের কথায়, "স্বাস্থ্য যে সবকিছুর থেকে গুরুত্বপূর্ণ তা সকলকে বুঝতে হবে ৷ এর সঙ্গে অন্তত কোনও আপস নেই ৷" স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখা কতটা জরুরি তা গতবছরই টের পেয়েছেন সৌরভ ৷ চল্লিশোর্ধ্ব সৌরভ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন ৷ তাঁর হৃদযন্ত্রে স্টেন্ট বসে ৷ তারপর থেকে চিকিৎসকদের বেঁধে দেওয়া কড়া নিয়মের মধ্যেই রয়েছেন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট ৷ নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই সকলকে সতর্ক থাকার বার্তা দিয়েছেন ৷

বেশ কিছুদিন ধরে লন্ডনে মেয়ের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছিলেন সৌরভ ৷ মোহালিতে বিরাট কোহলির 100তম টেস্ট ম্যাচের সাক্ষী থাকতে বৃহস্পতিবারই রানির দেশ ছাড়েন ৷ ইনস্টাগ্রামে সেই খবর জানিয়েছিলেন সৌরভ ৷ তবে দেশে ফিরেই যে এতবড় দুঃসংবাদ পাবেন তা ভাবেননি ৷ ওয়ার্নের অকস্মাৎ মৃত্যুর খবরে তখন আলোড়ন পড়ে গিয়েছে ক্রিকেট বিশ্বে ৷ সচিন, লারা-রা বিস্ময় প্রকাশ করে শোকবার্তা জানিয়েছেন ৷ তবে বেশ রাতের দিকে ইনস্টাগ্রামে পোস্ট ভেসে এল সৌরভের ৷ দুটি ছবি আর ক্যাপশন ৷ তার মধ্যে একটি আইপিএলের সময়কার ৷ লেখেন, "বিশ্বাসই হচ্ছে না ৷ সেরাদের মধ্যে অন্যতম একজন ৷ সত্যিই জীবন বড় অনিশ্চয়তার ৷"

জানা গিয়েছে, দিন দিন ভীষণ মোটা হয়ে যাচ্ছিলেন ৷ তাই ওজন কমানোর মিশনে নেমেছিলেন ওয়ার্ন ৷ যার নাম 'অপারেশন শ্রেড' (Shane Warne was in Operation Shred at the time of death)৷ লক্ষ্য ছিল জুলাই মাসের মধ্যে শরীরের অতিরিক্ত মেদ ঝরিয়ে আগের মতোই ঝরঝরে হয়ে যাবেন ৷ থাইল্যান্ডে হয়ত সেই ওজন কমানোর উদ্দেশ্য নিয়েই গিয়েছিলেন ৷ কিন্তু মার্চ মাসও অতিক্রান্ত হল না ৷ তার আগেই ভিলায় তাঁকে অসাড় অবস্থায় পাওয়া যায় ৷ চিকিৎসকদের প্রবল প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয় ৷