কলকাতা, 1মে : ব্যাটার হিসেবে ওর যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা সমীচিন নয় ৷ ওর রানে ফেরা সময়ের অপেক্ষা ছিল এবং ও রানে ফিরেছে ৷ বিরাট কোহলির রানে ফেরাকে রবিবার এই ভাষাতেই ব্যাখ্যা করলেন বোর্ড সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ তবে আসন্ন দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে প্রাক্তন অধিনায়ক স্কোয়াডে থাকবেন কি না, সে প্রশ্ন সযত্নে এড়িয়ে গেলেন তিনি ৷ রবিবার দুপুরে ক্রিকেটে স্বর্গোদ্যানে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন সৌরভ (Sourav Ganguly meets NCA chief VVS Laxman on Sunday at Eden) ৷ বৈঠক শেষে একইসঙ্গে আইপিএল, ইডেন একইসঙ্গে এনসিএ নিয়ে নানা কথা জানিয়ে গেলেন মহারাজ (Sourav Ganguly gives update on Eden Gardens after renovation) ৷ সৌরভ জানালেন, চলতি মরসুমে সম্ভব না-হলেও পরের মরসুমে আইপিএল ফিরবে হোম-অ্যাওয়ে ফরম্যাটে ৷

চলতি আইপিএলে জোড়া প্লে-অফ আয়োজনের বরাত পেয়েছে ইডেন গার্ডেন্স ৷ চলতি মাসের শেষে ওই দুই ম্যাচ আয়োজনের জন্য কতটা প্রস্তুত স্বর্গোদ্যান, সে বিষয়েও খুঁটিনাটি খোঁজ নিয়ে গেলেন মহারাজ ৷ তিনবছর পর ইডেনে আইপিএলের প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানান তিনি ৷ একইসঙ্গে তিনি জানান, ঢেলে সাজানো হচ্ছে ইডেনকে । আর এই সংস্কারের ফলে প্রায় তিরিশ হাজার দর্শকাসন বাড়বে ক্রিকেটের স্বর্গোদ্যানে ৷ ইডেন সংস্কারের পাশাপাশি বেঙ্গালুরুতে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির সংস্কারও আগামী দেড় বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে আশ্বাস দেন বোর্ড সভাপতি ৷ এনসিএ নিয়ে প্রাক্তন সতীর্থের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয় তাঁর ৷

একইসঙ্গে সৌরভ জানান, সব খেলা দেখা সম্ভব হচ্ছে না, তবে সময় পেলেই চোখ রাখছেন আইপিএলে ৷ কে এল রাহুল, ডেভিড ওয়ার্নার, রাহুল তেওয়াটিয়া এবং উমরান মালিকের খেলা মনে ধরেছে বলে জানান তিনি। তবে হার্দিক পান্ডিয়ার প্রত্যাবর্তনে সবচেয়ে বেশি খুশি সৌরভ ৷ হারের ধাক্কায় ন'য়ে নেমে যাওয়া কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্লে-অফ সম্ভাবনা ক্ষীণ ৷ তবে মহারাজ বলে গেলেন, "অসম্ভব নয়" ৷