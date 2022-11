দুবাই, 12 নভেম্বর: সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে আইসিসি চেয়ারম্যান করার একটা দাবি উঠেছিল ৷ কিন্তু, তা না-হলেও, আইসিসি ক্রিকেট কমিটির চেয়ারম্যান (ICC Cricket Committee Chairman is Sourav Ganguly) পদে বহাল রইলেন প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি ৷ অন্যদিকে, বিসিসিআই থেকে আইসিসি’তে প্রতিনিধি হিসেবে গেলেন জয় শাহ ৷ তাঁকে আইসিসি ফিন্যান্স অ্যান্ড কমার্সিয়াল অ্যাফেয়ার্সের (ICC Finance and Commercial Affairs Head is Jay Shah) প্রধান করা হয়েছে ৷ আইসিসি’র গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক নীতি নির্ধারণ করে এই কমিটি ৷ সেই কমিটির প্রধান করা হয়েছে জয় শাহকে ৷ অন্যদিকে, আইসিসি চেয়ারম্যান পদে দ্বিতীয়বারের জন্য রয়ে গেলেন নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের গ্রেগ বার্কলে ৷ তাঁকেও সর্বসম্মতিতে দ্বিতীয়বার চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত করা হয়েছে (Greg Barclay Gets Second Term as ICC Chairman) ৷

প্রসঙ্গত, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে বিসিসিআই সভাপতি পদে দ্বিতীয়বার বসার সুযোগ দেওয়া হয়নি ৷ তার পরেই দাবি ওঠে সৌরভকে আইসিসি চেয়ারম্যান পদে ভারতের তরফে মনোনীত করা হোক ৷ কিন্তু, সেই দাবিও খুব একটা গ্রাহ্য করেনি বিসিসিআই ৷ তবে, প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক তথা বোর্ড সভাপতি সৌরভ তাঁর অন্য আরেকটি পদ ধরে রাখলেন ৷ দ্বিতীয়বারের জন্য আইসিসি ক্রিকেট কমিটির চেয়ারম্যান হলেন সৌরভ ৷ মূলত, ক্রিকেটের নিয়মশৃঙ্খলা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর করে আইসিসি ক্রিকেট কমিটি ৷

অন্যদিকে, আইসিসি’তে গুরুত্বপূর্ণ পদ পেলেন জয় শাহ ৷ আর্থিক নীতি নির্ধারণকারী কমিটির প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন জয় শাহ ৷ জানা গিয়েছে, এ দিন আইসিসি বোর্ডের সদস্যরা সর্বসম্মতিতে জয় শাহকে ফিন্যান্স অ্যান্ড কমার্সিয়াল অ্যাফেয়ার্সের চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়েছেন ৷ সংবাদ সংস্থা পিটিআই’কে এমনটাই জানিয়েছে আইসিসি’র একটি সূত্র ৷ ফলে এ বার থেকে আইসিসি’র আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত সব নীতি পাশ হবে জয় শাহর নেতৃত্বে ৷ যা একদিক থেকে বিসিসিআই এর জন্য শাপে বর বলেই মনে করছে সমালোচকরা ৷

আরও পড়ুন: সেওয়াগ না সচিন, দাদার প্রিয় ওপেনিং পার্টনার কে ?

পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থার মাথায় ফের একবার বসলেন গ্রেগ বার্কলে ৷ দ্বিতীয়বার তাঁকে 2 বছরের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে আইসিসি চেয়ারম্যান পদে বেছে নেওয়া হয়েছে ৷ বার্কলে এদিনের নির্বাচনে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছেন ৷ তবে, জিম্বাবোয়ে ক্রিকেটের তাভেংগোয়া মুকুহলানি মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন ৷ তবে, শেষ মুহূর্তে তিনি মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেন ৷