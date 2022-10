কলকাতা, 25 অক্টোবর: 29 অক্টোবর আইএসএলের প্রথম কলকাতা ডার্বি দেখতে যুবভারতীতে উপস্থিত থাকবেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (Sourav Ganguly)। মঙ্গলবার বিকেলে নবনির্মিত মোহনবাগান ক্লাব তাঁবু দেখতে এসে মহারাজ নিজেই জানালেন সে কথা (Sourav visits Mohun Bagan club on Tuesday) ৷ আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ক্রিকেট প্রশাসন হিসেবে সাময়িক বিরতি নিলেও খেলাধুলো থেকে দূরে থাকছেন না তিনি ৷ আবারও এটিকে মোহনবাগানের বোর্ড অব ডিরেক্টর্সে ফিরতে চলেছেন প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি (Sourav Ganguly all set to comeback at ATK MB BoD)। সৌরভের কথার সমর্থনে বাগান সচিব জানিয়েছেন, বোর্ডের আগামী বৈঠকে বিষয়টিতে সিলমোহর পড়বে ৷

নবনির্মিত ক্লাব তাঁবু ঘুরে দেখার পাশাপাশি মোহনবাগান মাঠে জুয়ান ফেরান্দোর অধীনে পেত্রোতোসদের অনুশীলনও দেখলেন সৌরভ। যদিও মহারণের আগে কোনও পেপটক দিতে রাজি হননি তিনি। কারণ, ক্রিকেট খেললেও ফুটবলের তিনি একনিষ্ঠ দর্শক কেবল। এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো, আসন্ন ফুটবল বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল দেখতে কাতার উড়ে যাবেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রাক্তন সর্বাধিনায়ক ৷ 'প্রিন্স অফ ক্যালকাটা'-র আশা, আইএসএলের হাত ধরে ভবিষ্যতে ভারতীয় ফুটবল আরও উন্নতি করবে।

এর আগে নবনির্মিত মোহনবাগান ক্লাব তাঁবুর উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে একমঞ্চে নিয়ে আসতে চেয়েছিল সবুজ-মেরুন ম্যানেজমেন্ট। তবে ব্যস্ততার জন্য সেদিন উপস্থিত হতে পারেননি প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। কথা দিয়েছিলেন ভবিষ্যতে সুযোগ মিললে নিশ্চয় আসবেন। এদিন মোহনবাগান ক্লাব তাঁবুতে গিয়ে সচিব দেবাশিস দত্তর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক সারেন মহারাজ ৷ এরপর সংবাদমাধ্যমের সামনে হাজির হন তিনি। ক্রিকেটার হিসেবে ন'বছর সবুজ-মেরুনের হয়ে খেলেছেন। অরুণলালের হাত ধরে শতাব্দী প্রাচীন ক্লাবের ক্রিকেট দলে যোগ দিয়েছিলেন। অধিনায়ক হিসেবে মোহনবাগানকে ক্লাবকে পঞ্চমুকুট জয়ে নেতৃত্বও দিয়েছিলেন। সেই স্মৃতি আজও অমলিন সৌরভের ৷ ঘুরে ফিরে এল মোহনবাগান ক্যান্টিনের সুস্বাদু ঘুঘনি খাওয়ার স্মৃতিও।

আরও পড়ুন: সিএবি-র নয়া সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, দাদাকে মসনদ ছেড়ে 'কিং-মেকার' সৌরভ

ফুটবল প্রসঙ্গে ফিরতেই ফের ডাউন মেমরি লেনে হাঁটলেন ৷ আইএসএলের প্রথমদিন এটিকের সঙ্গে জুড়ে থাকা সৌরভের মুখে বাগানের প্রাক্তন কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের প্রশংসা। পরবর্তী সময়ে এটিকের সঙ্গে মোহনবাগানের গাঁটছড়া এবং আইএসএলের মঞ্চে অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে যে তিনি অবহিত, সেটাও বোঝালেন। তবে মোহনবাগানের নামের আগে এটিকের অবলুপ্তি নিয়ে সমর্থকদের যে দাবি, সেই প্রশ্ন পাশ কাটালেন তিনি।