দুবাই, 24 জানুয়ারি : আইসিসি’র বর্ষসেরা মহিলা ক্রিকেটার নির্বাচিত হলেন স্মৃতি মান্ধানা (Smriti Mandhana Become ICC Women Cricketer of The Year) ৷ সোমবার বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা আইসিসি 2021-র সেরা ক্রিকেটার এবং আম্পায়ারের নাম প্রকাশ করেছে ৷ সেই তালিকায় মহিলা ক্রিকেটার হিসাবে সব ফরম্যাট মিলিয়ে বর্ষসেরা হয়েছেন বাঁ-হাতি এই ভারতীয় ওপেনার মন্ধানা ৷ আইসিসি’র বর্ষসেরা পুরুষ ক্রিকেটার হয়েছেন পাকিস্তানের শাহিন আফ্রিদি (Shaheen Afridi Become ICC Men Cricketer of The Year) ৷

টেস্টে বর্ষসেরা ক্রিকেটার হয়েছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক জো রুট (ICC Test Cricketer of The Year Joe Root) ৷ দলের পারফর্মেন্সের হিসাবে টেস্ট ক্রিকেটে 2021 সাল ইংল্যান্ডের পক্ষে ভাল না গেলেও, ব্যক্তিগত স্তরে গত বছরটা রুটের দুর্দান্ত কেটেছে ৷ লাগাতার রানের মধ্যে থেকেছেন তিনি ৷ অন্যদিকে, বর্ষসেরা একদিনের ক্রিকেটার হয়েছেন পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজম (ICC ODI Cricketer of The Year Babar Azam) ৷ সীমিত ওভারের ক্রিকেটে পাক অধিনায়কের 2021 সাল অসাধারণ গিয়েছে ৷ গতবছর একাধিক ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলেছেন বাবর ৷

আরও পড়ুন : Dravid backs KL Rahul : দুই সিরিজে হারেও রাহুলের পাশেই দাঁড়াচ্ছেন দ্রাবিড়

আইসিসি’র মহিলা বর্ষসেরা একদিনের ক্রিকেটার হয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার উইকেট কিপার ব্যাটার লিজেল লি (ICC Women ODI Cricketer of The Year Lizelle Lee) ৷ তিনি আইসিসি’র মহিলাদের একদিনের ক্রিকেটে 1নং ব়্যাঙ্কে রয়েছেন ৷ এ দিন আইসিসি বর্ষসেরা আম্পায়ারের নামও ঘোষণা করেছে ৷ আইসিসি’র বর্ষসেরা আম্পায়ার হয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার মারায়াস এরাসমাস ৷