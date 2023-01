মুম্বই, 17 জানুয়ারি: নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজ শুরুর আগেরদিন ভারতীয় শিবিরে দুঃসংবাদ ৷ পিঠের চোটে কাবু শ্রেয়স আইয়ার ছিটকে গেলেন তিন ম্যাচের সিরিজ থেকে (Shreyas Iyer ruled out of ODI series against New Zealand) ৷ ইতিমধ্যেই নাইট অধিনায়কের পরিবর্ত হিসেবে রজত পতিদারকে ডেকে নিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (Rajat Patidar replaces Shreyas Iyer in the squad) ৷

মঙ্গলবার দুপুরে ওয়েবসাইটে এক বিবৃতি জারি করে শ্রেয়সের ছিটকে যাওয়ার খবরটি জানিয়েছে ৷ বিসিসিআই জানিয়েছে, পিঠের চোটের কারণে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিনম্যাচের ওডিআই সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন শ্রেয়স আইয়ার ৷ আপাতত বেঙ্গালুরুতে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রি-হ্যাবের জন্য যাবেন তিনি ৷ নির্বাচক কমিটি পরিবর্ত হিসেবে রজত পতিদারের নাম ঘোষণা করেছে ৷ আগামিকাল হায়দরাবাদে টম ল্যাথাম নেতৃত্বাধীন নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ওডিআই-তে মুখোমুখি টিম ইন্ডিয়া (India to face NZ in first ODI tomorrow) ৷

সিরিজের পরবর্তী দু'টো ম্যাচ যথাক্রমে অনুষ্ঠিত হবে রায়পুর এবং ইন্দোরে ৷ শ্রেয়স ছিটকে যাওয়ার অর্থ আরেক মুম্বইকর সূর্যকুমার যাদব 50 ওভারের ফরম্যাটে একাদশে জায়গা পাকা করতে তিন ম্যাচ হাতে পাচ্ছেন ৷ নাইট অধিনায়কের কারণেই সদ্য-সমাপ্ত শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তিনম্যাচের সিরিজের সবক'টিতেই বেঞ্চে কাটাতে হয়েছিল তাঁকে ৷ শ্রেয়সও যে নিজেকে খুব একটা নিজেকে প্রমাণ করেছেন তেমনটা নয় ৷ দ্বীপরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যাট হাতে তিন ম্যাচে তাঁর রান ছিল যথাক্রমে 28, 28 এবং 38 ৷

অন্যদিকে, বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চলার কারণে কিউয়িদের বিরুদ্ধে সিরিজ থেকে বিরতি নিয়েছেন কেএল রাহুল ৷ তাঁর পরিবর্ত হিসেবে ঈশান কিষাণের সামনেও সুযোগ একাদশে জায়গা পোক্ত করার ৷ শ্রেয়সের পরিবর্ত হিসেবে স্কোয়াডে জায়গা পাওয়া পতিদারের লিস্ট-এ পরিসংখ্যান বেশ চমকপ্রদ ৷ গত আইপিএল প্লে-অফে লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে তাঁর শতরান লাইমলাইটে এনেছিল পতিদারকে ৷ যদিও তারকাখোচিত স্কোয়াডে তাঁর একাদশে সুযোগ করে নেওয়াটা কঠিন বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ৷

একনজরে পরিবর্তিত ওডিআই স্কোয়াড: রোহিত (অধিনায়ক), শুভমন, ঈশান (উইকেটরক্ষক), কোহলি, সূর্যকুমার, ভরত (উইকেটরক্ষক), হার্দিক (সহ-অধিনায়ক), পতিদার, ওয়াশিংটন, শাহবাজ, শার্দূল, চাহাল, কুলদীপ, শামি, সিরাজ, উমরান ৷