পারথ, 27 অক্টোবর: ভারতের বিরুদ্ধে হারের পর চুপ থাকলেও জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে বাবররা হারতেই ভাঙল ধৈর্য্যের বাঁধ ৷ পাকিস্তানের পারফরম্যান্স দেখে সোশাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগড়ে দিলেন প্রাক্তনীরা ৷ পারথে এদিন কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপের দ্বিতীয় ম্যাচে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে শেষ বলে ম্যাচ হারায় সেমির রাস্তা জটিল হয়েছে পাকিস্তানের (Pakistan lost to Zimbabwe in T20 WC) ৷ আর তারপরই সোশাল মিডিয়ায় দলের মানসিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলে 'রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস' (Shoaib Akhtar lashes out at Pakistan after losing to Zimbabwe) ৷ অন্যদিকে প্রাক্তন অধিনায়ক শাহিদ আফ্রিদি (Shahid Afridi) এতোটাই ক্ষুব্ধ যে, ম্যাচের ফলাফলকে অঘটন বলতে নারাজ তিনি ৷

ম্যাচের পর এদিন বাবরের দলের পারফরম্যান্স নিয়ে তিন-তিনটি টুইট করে ফেলেছেন শোয়েব আখতার ৷ প্রাক্তন স্পিডস্টার প্রথম টুইটে লিখেছেন, "সত্যি বলতে হতবুদ্ধিকর একটা ফলাফল ৷" পরমুহূর্তেই একটি ছোট্ট ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন আখতার ৷ যেখানে তিনি বলেছেন, "আরও বেশি করে গড়পরতা মানসিকতা সেট করো, এই ফলাফলটাই তো আসবে ৷ আমি ভীষণ হতাশ ৷ তোমরা এখন জিম্বাবোয়ের কাছেও হারছো ৷ সেমিফাইনালে যাওয়া এখন বাস্তবে অসম্ভব বলেই তো মনে হচ্ছে ৷"

বাবর-রিজওয়ানদের উপর ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে টুইট করেছেন শাহিদ আফ্রিদি ৷ টুইটে বুম বুম আফ্রিদি লিখেছেন, "এই ফলাফলকে অঘটন বলবেন না ৷ যদি আপনারা ম্যাচটা ভালো করে দেখে থাকেন তবে বুঝবেন ম্যাচের প্রথম বল থেকেই জিম্বাবোয়ে টপ ক্রিকেট খেলেছে ৷ সেইসঙ্গে দেখিয়ে দিয়েছে ব্যাটিং পিচে কীভাবে অল্প রান ডিফেন্ড করতে হয় ৷ জিম্বাবোয়েকে অভিনন্দন ৷ তোমাদের প্যাশন আর পরিশ্রমের ছাপ স্পষ্ট ছিল ৷" ওয়াসিম আক্রম (Wasim Akram) হারের কারণে হতাশ হলেও তাঁর দেশের হারকে অঘটন হিসেবেই দেখছেন ৷ টুইটে 'সুইং অফ সুলতান' লিখেছেন, "হোয়াট আ শকার ৷"

পারথে এদিন প্রথমে ব্যাট করে স্কোরবোর্ডে মাত্র 130 রান তোলে জিম্বাবোয়ে ৷ শান মাসুদ কিছুটা চেষ্টা করলেও টপ অর্ডারের ব্যাটিং ব্যর্থতায় জয় থেকে দূরে সরে যায় পাকিস্তান ৷ সপ্তম উইকেটে মহম্মদ নওয়াজ এবং মহম্মদ ওয়াসিমের 34 রানের জুটিতে জয়ের আলো উঁকি দিলেও শেষরক্ষা হয়নি ৷ অন্তিম ওভারে 11 রান ডিফেন্ড করে জিম্বাবোয়েকে মধুর জয় এনে দেন ব্র্যাড ইভান্স ৷