পুনে, 13 এপ্রিল : প্রথম চার ম্যাচ হারের পর মঙ্গলবার আরসিবিকে হারিয়ে মরশুমে প্রথম জয় পেয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস ৷ প্রথম চার ম্যাচে পরাজিত পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই কি বুধবার প্রথম জয় পাবে পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ? অপেক্ষায় অনুরাগীরা ৷ কিন্তু মুম্বইয়ের প্রথম জয়ের পথে কাঁটা বিছিয়ে দিলেন শিখর ধাওয়ান এবং পঞ্জাব অধিনায়ক ময়াঙ্ক আগরওয়াল ৷

দুই ওপেনারের অর্ধশতরানে রোহিত শর্মার দলকে 199 রানের লক্ষ্যমাত্রা দিল পঞ্জাব (Mumbai Indians need 199 runs against Punjab to register first win) ৷ ঝোড়ো ইনিংস খেললেন দু'জনেই ৷ ফর্ম নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকা অধিনায়ক ময়াঙ্ক খেললেন 32 বলে 52 রানের ঝোড়ো ইনিংস ৷ যা সাজানো ছিল 6টি চার, 2টি ছয়ে ৷ অন্যদিকে ধাওয়ানের ব্যাট থেকে এল 50 বলে 70 রান ৷ ওপেনিং জুটিতে ওঠে 97 রান ৷

140 স্ট্রাইক রেটে 'গব্বর' মারলেন 5টি চার, 3টি ছয় ৷ সেইসঙ্গে প্রথম ব্যাটার হিসেবে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগে ছুঁলেন 800 বাউন্ডারির মাইলস্টোন (Shikhar Dhawan becomes the first batter to hit 800 boundaries in IPL) ৷ আইপিএলে বাউন্ডারি হাঁকানোর নিরিখে ধাওয়ানের পর দ্বিতীয়স্থানে থাকা বিরাট কোহলি বেশ খানিকটা পিছিয়ে ৷ আরসিবি-র প্রাক্তন অধিনায়কের ঝুলিতে রয়েছে 768টি বাউন্ডারি ৷

শেষদিকে উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান জীতেশ শর্মার 15 বলে অপরাজিত 30 রান পঞ্জাবকে 5 উইকেটে 198-এ পৌঁছে দেয় ৷ পুনেতে টস জিতে এদিন রান তাড়া করার পথে হাঁটেন মুম্বই অধিনায়ক রোহিত ৷